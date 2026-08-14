Erhan Çelik'in Eşi Özlem Gültekin'in Ölüm Nedeni Netleşti

Televizyon habercisi Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu eşi Operatör Doktor Özlem Gültekin'in kesin ölüm sebebi raporlarla netlik kazandı. İzmir'deki özel kliniğinde hastalarını muayene ettiği sırada aniden fenalaşan Gültekin çevresindeki meslektaşlarının hızlı ve doğrudan müdahalesine rağmen hayata tutunamadı. Olay anında klinikte görev yapan diğer uzman cerrahlar ve sağlık personeli solunum ile dolaşım fonksiyonları duran çalışma arkadaşlarına anında ilk tıbbi yardımı başlattı. Tıbbi ekip kalp ritmini geri getirmek amacıyla uzun süre kalp masajı ve ileri yaşam desteği uyguladı. Gösterilen yoğun tıbbi efora rağmen hekim yaşamını yitirdi. Hazırlanan hastane raporları başarılı cerrahın ağır bir kalp krizi geçirdiğini kesin olarak belgeledi. Tıp dünyasını sarsan bu ani vefat kliniğin rutin hasta trafiğini de tamamen durdurdu.

Sosyal Medyadan Kamuoyuna Duyuru

Acı haber ilk olarak Özlem Gültekin'in kurucusu ve başhekimi olduğu sağlık merkezinin resmi iletişim kanallarından duyuruldu. Klinik yönetimi kendi yönettikleri Instagram hesaplarından yayınladıkları resmi metinle olayı doğruladı. Gönderide, "Onlarca kadının ve annenin hayatına dokunan Op. Dr. Özlem Gültekin'i kaybettik. Hayatın Öz'ü sonsuza dek bizimle. Başımız sağ olsun" sözleri yer aldı. Dijital ağlardaki bu duyuru dakikalar içerisinde tıp camiasından, yakın çalışma arkadaşlarından ve hekimin uzun yıllardır tedavisini üstlendiği eski hastalarından binlerce başsağlığı mesajı aldı. Kadın hastalıkları ve doğum alanında uzmanlaşan doktor mesleki kariyeri boyunca İzmir ve çevresinde oldukça yüksek profilli operasyonlar yönetmiş, tıp camiası içerisinde saygın bir konum edinmişti.

Sona Eren Hukuki Süreç

Çelik ve Gültekin çiftinin sonlandıramadıkları yasal bir boşanma süreçleri bulunuyordu. 2019'da nikah masasına oturan ikilibi r yıl sonra Ali Boran adını verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı. Son dönemde aralarında şiddetli geçimsizlik ve derin fikir ayrılıkları başlayan çift evliliklerini bitirme kararı alarak aile mahkemesine başvurmuştu. Çiftin boşanma davası hukuki olarak devam ederken gerçekleşen bu vefat dava dosyasının da yasal olarak düşmesine zemin hazırladı.