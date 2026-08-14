Ozan Dağgez Daha 17'nin "Ferdi"si Oldu

Televizyon ekranlarında pazar akşamları seyirciyle buluşan "Daha 17" dizisi yayın hayatına istikrarlı bir reyting grafiğiyle devam ediyor. Pastel Film şirketinin yapımcılığını üstlendiği proje hem geleneksel televizyon izleyicisini hem dijital platform kullanıcılarını aynı anda yakalamayı başarıyor. Gençlik draması türündeki yapımın yönetmen koltuğunu Emre Kabakuşak ve Murat Aksu paylaşıyor. Deneyimli yönetmen ikilisi dizinin görsel dilini ve hikaye akışını her hafta yeni bir ivmeyle ekrana taşıyor. Ekip senaryonun gerektirdiği dinamik tempoyu korumak adına titiz bir saha çalışması yürütüyor. Senaryo grubu hikayenin tekdüzeliğe düşmesini engellemek amacıyla ana olay örgüsüne yeni karakterler dahil etme stratejisi uyguluyor. Bu kapsamda oyuncu kadrosunda genişlemeye giden yapım izleyici karşısına dikkat çeken bir isimle çıkmaya hazırlanıyor.

Ferdi Karakteri Hikayenin Yönünü Değiştiriyor

Ozan Dağgez dizinin on ikinci bölümünden itibaren ana ekibe katılıyor. Başarılı aktör senaryoda olayların merkezine yerleşecek olan "Ferdi" rolüne hayat veriyor. Dağgez yürüttüğü hazırlık sürecinin ardından set ekibiyle buluşarak ilk çekimlerini tamamladı. Ferdi'nin hikayeye girişi dizideki mevcut güç dengelerini doğrudan etkileyecek bir hamle niteliği taşıyor. Senaristler bu karakteri sıradan bir yan rol olmaktan ziyade olayları alevlendirecek kilit bir figür olarak tasarladı. Yapım ekibi söz konusu performans üzerinden dizinin temel gerilim dozunu yukarı çekmeyi hedefliyor. İzleyiciler yeni bölümle birlikte Ferdi'nin diğer karakterlerle kuracağı zorlu ilişkiler ağını net bir biçimde gözlemleyecek.

Gizemli "Abi" Figürü ve Artan Tansiyon

Olay örgüsünün derinleştiği yeni bölümlerde Ferdi ilerleyen haftalarda dizide boy gösterecek olan gizemli "Abi" karakterinin sağ kolu sıfatıyla hikayeye adım atıyor. Yaratıcı ekip "Abi" karakterini fiziksel olarak göstermeden önce Ferdi aracılığıyla onun sahadaki gücünü izleyiciye hissettiriyor. Ferdi'nin senaryodaki ilk temel görevi, Armağan Oğuz'un canlandırdığı Hakan Akkaya figürünü uyarmak ve hizaya çekmek üzerine şekilleniyor. Hikayenin perde arkasında ise bu meçhul "Abi" profili, Hakan Akkaya'nın arkasındaki asıl büyük ve tehlikeli güç olarak konumlanıyor. Kurulan karmaşık hiyerarşik yapı karakterler arasındaki güven problemini zirveye taşıyor. Akkaya ile Ferdi arasında yaşanacak muhtemel yüzleşmeler dizinin ilerleyen haftalardaki ana çatışma noktasını oluşturacak. Karakterlerin birbirlerine karşı kurgulayacağı stratejik hamleler yapımın izleyici bağlılığını koruma yolundaki en büyük aracı haline geliyor.