Yasemin Şefkatli, Gamze Erçel ve Gülnur Güneş Bodrum Tatilinde Göz Kamaştırdı

Yasemin Şefkatli, Gamze Erçel ve Gülnur Güneş, yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Ünlü isimler, Cennet Koyu'nda lüks yat tatili ile güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkardı.

Kız Kıza Lüks Tatil

Ünlü modacı Gülnur Güneş, Bodrum Cennet Koyu'na demirli olan lüks yatında Yasemin Şefkatli ve Gamze Erçel'i ağırladı. Üç yakın arkadaş, gün boyu güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Bir süre sonra yattan ayrılan grup, bir otelin plajına geçerek denize girdi. Gün batımına doğru yeniden yatlarına dönen ünlü isimler, keyifli anlarını sosyal medyada da paylaştı.

Siyah Mayosuyla Dikkat Çekti

Tatilin en çok konuşulan ismi ise Yasemin Şefkatli oldu. Siyah mayosu ile fit vücudunu sergileyen Şefkatli, pozlarıyla dikkat çekti. Arkadaşlarına poz verirken objektiflere yansıyan bu anlar, kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.

Bodrum’da Yaz Coşkusu

Her yıl yaz tatillerinde Bodrum’u tercih eden ünlü isimler, bu kez Cennet Koyu'ndaki lüks yat tatili ile gündeme geldi. Yasemin Şefkatli, Gamze Erçel ve Gülnur Güneş, yaz sezonuna enerjik bir başlangıç yaptı.