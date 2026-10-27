Başkalarının Hayatı 6. Bölümde Yer Yerinden Oynayacak

Başkalarının Hayatı 6. bölüm tanıtımı yayınlandı! Hülya'nın büyük sırrı ifşa ettiği ve Sarp ile Erim'in kardeş olduğu gerçeği ortalığı karıştırıyor.

Başkalarının Hayatı 6. Bölümde Yer Yerinden Oynayacak
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-10-2026 18:11

Star TV ekranlarında izleyiciyi ekrana kilitleyen yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu başarılı isim Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci'nin oturduğu Başkalarının Hayatı nefes kesen yeni bölümüyle geliyor. Her Cumartesi akşamı büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin merakla beklenen altıncı bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Yayınlanan görüntüler, yeni bölümde yer yerinden oynayacağının çok net sinyallerini verdi.

Hülya'nın Tehlikeli Hamlesi: Fikret'in Karşısında Büyük Gerilim

Yayınlanan sarsıcı tanıtımda; Sarp'a olan yasak aşkını itiraf ettiği anda Fikret'e yakalanan Hülya'nın köşeye sıkıştığı anlar dikkat çekiyor. Hülya ile Neslihan arasında yaşanan sert tartışma ekrandaki tansiyonu anında zirveye taşıyor. Kendisine zarar vererek bu suçu Neslihan'ın üzerine atan Hülya, onu Fikret'in gözünde son derece zor bir duruma düşürüyor. Diğer taraftan Sarp ile Neslihan arasındaki yakınlaşma gözlerden kaçmazken, Hülya'nın bu sinsi hamlesi tüm dengeleri altüst etmeye hazırlanıyor.

 

Yemek Masasında Şok İtiraf: "Sarp ile Erim Kardeş!"

Tanıtımın final sahnesi ise adeta bomba etkisi yaratıyor. Sarp ve Neslihan'ın bulunduğu yemek masasında kılıçlar kuşanılıyor. Hülya'nın Fikret'e karşı patlattığı gerçek "Sarp ile Erim kardeş!" açıklaması, dizinin geleceğini tamamen değiştirecek büyük sırrın nihayet ortaya döküleceğinin müjdesini veriyor. Sırlar perdesinin aralandığı, ihanetlerin ve büyük yüzleşmelerin nefes keseceği Başkalarının Hayatı, yeni bölümüyle Cumartesi saat 20:00'de Star TV'de izleyiciyle buluşacak.

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