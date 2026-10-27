Halef: Köklerin Çağrısı'nda Beklenen An: Yıldız Aşkını Hatırladı, Romantik Kareler Geldi!

İzleyicinin kavuşmalarını beklediği Yıldız ve Serhat’tan romantik kareler geldi! Hafızasını kaybederek Serhat’tan uzak düşen Yıldız, artık aşkını hatırlıyor. İkilinin yakınlaşması, “Halef: Köklerin Çağrısı” hayranlarını heyecanlandıracak.

NOW ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği Most Production imzalı “Halef: Köklerin Çağrısı” dizisinde Serhat ve Yıldız cephesinde beklenen gelişme yaşanıyor. Hafızasını kaybettikten sonra bambaşka bir hayatın içine sürüklenen Yıldız, sonunda geçmişini, yaşadıklarını ve Serhat’a olan büyük aşkını hatırlıyor. Dizinin yeni bölümünden gelen romantik kareler izleyicinin uzun zamandır beklediği kavuşmanın habercisi oldu.

İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'dan Hayranlarına Sürpriz

Dizide Serhat ve Yıldız karakterlerine hayat veren İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’dan setin kamera arkasına dair renkli görüntüler de geldi. İki oyuncunun birlikte selfie çekerek hayranları için poz verdiği samimi anlar, setin neşeli atmosferini gözler önüne serdi.

Yıldız ve Serhat’ın hikâyesinde yaşanacak yeni gelişmeler merakla beklenirken, “Halef: Köklerin Çağrısı” izleyicileri şimdi bu büyük aşkın nasıl devam edeceğini görmek istiyor.