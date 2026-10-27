Güllü’nün Kızı Tuğyan Hakkında Yeni Şok! Savcılığa Başvuruldu

Güllü’nün ölümüyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter bu kez de çalıştığı hastaneyle ilgili iddialarla gündeme geldi. Gülter’in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu hastanede yaşandığını öne sürdüğü bazı olaylarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başvuruya konu olan iddialar ise oldukça dikkat çekici. Eminoğlu elindeki bazı görüntüleri de savcılığa teslim etti.

Eski Nişanlısından Savcılığa Başvuru

Yalova’da özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında yapılan suç duyurusunda hastalara yönelik bazı uygulamalarla ilgili ciddi iddialar yer aldı. Gülter’in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu hastanede yaşandığını öne sürdüğü olayların araştırılmasını istedi.

Eminoğlu’nun başvurusunda gece saatlerinde ses çıkaran bazı hastalara uyumaları amacıyla iğne yapıldığı iddia edildi. Ancak bu anlatımların henüz iddia aşamasında olduğu ve doğruluğunun yapılacak incelemelerle ortaya çıkması gerektiği unutulmamalı.

Yoğun Bakımla İlgili İddialar da Dosyada

Başvuruda yalnızca hastalara gece iğne yapıldığı iddiası bulunmuyor. Eminoğlu hastanenin yoğun bakım bölümünde yaşandığını öne sürdüğü başka olayları da gündeme taşıdı.

İddialar arasında yoğun bakımda tedavi gören bazı hastalarla alay edildiği de yer aldı. Ayrıca temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı eğitimi verildiği ileri sürüldü. Bu iddialar hastanedeki uygulamaların nasıl yürütüldüğüne ilişkin soru işaretleri doğurdu.

Hastaların Ölüm Saatleriyle İlgili Şüphe

Suç duyurusunda en dikkat çeken iddialardan biri de yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı kaydedilmiş olabileceği yönündeydi. Eminoğlu savcılığa sunduğu görüntülerle bu konuların incelenmesini istedi.

Şimdilik gündeme gelen bu iddiaların doğruluğu kesinleşmiş değil. Yetkili makamların incelemesiyle ortaya çıkabilecek sonuçlar önem taşıyor. Gülter hakkında yapılan bu yeni başvurunun nasıl bir sürece dönüşeceği merak edilirken iddiaların soruşturma kapsamında değerlendirilmesi bekleniyor.