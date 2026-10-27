Rafet El Roman Üçüncü Kez Evleniyor!

Rafet El Roman, kendisinden 26 yaş küçük Rahime Hacıyeva ile evlilik hazırlığında! Söz kestiklerini açıklayan şarkıcı, mal varlığıyla ilgili de konuştu.

Rafet El Roman Üçüncü Kez Evleniyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-10-2026 18:20

Şarkılarıyla yıllardır hafızalara kazınan Rafet El Roman özel hayatıyla gündemde! 58 yaşındaki şarkıcı kendisinden 26 yaş küçük Azerbaycanlı hemşire Rahime Hacıyeva ile evlilik hazırlığı yaptığını açıkladı. Üstelik çiftin söz kestiği de ortaya çıktı. Düğün için geri sayıma başladıklarını söyleyen ünlü sanatçının nişanlısı için kullandığı sözler ve evlilik sözleşmesi hakkındaki açıklaması da dikkat çekti.

Üç Ay Önce Söz Kestiler

Rafet El Roman 32 yaşındaki Rahime Hacıyeva ile ilişkisini bir adım ileri taşıdı. Ünlü şarkıcı çiftin yaklaşık üç ay önce söz kestiğini ve düğünün de yakın zamanda yapılacağını söyledi.

İlişkileriyle ilgili konuşan El Roman heyecanını gizlemezken nişanlısı için kullandığı ifadeyle de gündeme geldi. Şarkıcı “Söz kestik, yakında düğünümüz var. Evlilik sözleşmesi yapmayacağım. Azerbaycan’ın prensesi geliyor Türkiye’ye” dedi.

El Roman’ın bu sözleri yeni evliliğe hazırlandığını bir kez daha ortaya koydu. Şimdi gözler çiftin düğün tarihine çevrilmiş durumda.

Evlilik Sözleşmesi Yapmayı Düşünmüyor

Rafet El Roman’ın açıklamalarında öne çıkan bir diğer konu ise evlilik sözleşmesi oldu. Şarkıcı, Rahime Hacıyeva ile evlenirken böyle bir sözleşme yapmayı düşünmediğini açıkça dile getirdi.

Özel hayatıyla ilgili kararını paylaşan sanatçının bu yaklaşımı açıklamasının en çok dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu. Ancak düğünün tam olarak ne zaman yapılacağına ilişkin kesin bir tarih paylaşılmadı.

Mal Varlığı Konusunda Önceden Önlem Almış

Ünlü şarkıcı çocuklarının geleceğiyle ilgili de konuştu. Mal varlığını çocukları arasında önceden paylaştırdığını belirten El Roman, olası anlaşmazlıkların önüne geçmek istediğini anlattı.

“Çocuklarım milyoner. Ben ölmeden önce o işleri yaptık. Öldükten sonra yaşanabilecek kaos ortamını biliyorum hepsini önceden hallettim” diyen sanatçı, bu konuları sağlığında çözüme kavuşturduğunu ifade etti.

Bakalım Rafet El Roman ile Rahime Hacıyeva’nın düğünü ne zaman gerçekleşecek? Ünlü şarkıcının yeni evliliğiyle ilgili gelişmeler şimdiden merak konusu!

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