Yasemin Sakallıoğlu'ndan 12 Kilo Verme Sırrı! "Gözünüzün Önünde Yok Oldum"

Yasemin Sakallıoğlu 2 ayda 12 kilo verdi! Ünlü komedyen detoks kampıyla başlayan zayıflama sırrını ve ailesinin tepkisini anlattı

Yasemin Sakallıoğlu'ndan 12 Kilo Verme Sırrı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-08-2026 12:27

Türkiye'nin en sevilen kadın komedyenlerinden Yasemin Sakallıoğlu son dönemde kapalı gişe kapış kapış giden stand-up gösterilerinin yanı sıra geçirdiği göz alıcı değişimle de adından söz ettiriyor. Yaklaşık iki ay gibi kısa bir sürede tam 12 kilo birden veren ünlü isim zayıflama sürecinin perde arkasını ve merak edilenleri kendine has o muzip üslubuyla ilk kez paylaştı.

Detoks kampında başlayıp gardırobunun baştan aşağı yenilenmesine kadar uzanan bu yolculuk magazin kulislerinde epey konuşuldu.

"Ağzımı Tuttum, Ağzımı Tutmak Zorunda Kaldım!"

Sosyal medyadaki tiplemeleri, başrolünde yer aldığı Zengo filmi ve sahnelerdeki şovlarıyla milyonları kırıp geçiren Sakallıoğlu kilo verme sırrını oldukça samimi bir dille özetledi. "Ağzımı tuttum, ağzımı tutmak zorunda da kaldım" diyerek ne kadar disiplinli bir beslenme sürecinden geçtiğini anlatan ünlü komedyen ilk olarak detoks kampına gidip 4 kilo verdiğini ardından gerisinin çorap söküğü gibi geldiğini belirtti.

Ailesinin bu büyük değişime verdiği tepkileri de mizahi diliyle aktaran Sakallıoğlu içini şöyle döktü:

"Verdiğim kiloları babam hiç fark etmedi. 'Yazıklar olsun baba hiç mi anlamadın? Gözünün önünde küçüldüm yok oldum' dedim yine anlamadı. Azalarak bitiyorum resmen! Annem ise ancak ben 12 kilo verdikten sonra durumu fark edebildi."

Gardırop Baştan Aşağı Yenilendi

Verdiği kiloların ardından eski kıyafetlerinin üzerinden döküldüğünü belirten Yasemin Sakallıoğlu radikal bir kararla gardırobunu baştan aşağı yenilediğini dile getirdi.

Kilo verme sürecinde çevresinden gelen yorumları da es geçmeyen ünlü komedyen "Hani Bir 5 kilo daha versen çok güzel olursun dedikleri o kritik eşik var ya tam olarak oradayım işte" sözleriyle hem güldürdü hem de yeni halinden epey memnun olduğunu gösterdi. Bakalım ünlü komedyen kilo vermeye devam edecek mi?

Benzer Haberler
Furkan Palalı Mahir Kadrosundan Neden Ayrıldı? İşte Gerçek Sebep! Furkan Palalı Mahir Kadrosundan Neden Ayrıldı? İşte Gerçek Sebep!
Hazal Kaya'nın Güzellik Sırrı Meğer Hepimizin Evindeymiş! Hazal Kaya'nın Güzellik Sırrı Meğer Hepimizin Evindeymiş!
Onur Tuna Karakuyu İle Ekranlara Dönüyor! Kahraman Rolü İçin Görüşmeler Başladı Onur Tuna Karakuyu İle Ekranlara Dönüyor! Kahraman Rolü İçin Görüşmeler Başladı
Teşkilat'a Bomba Transfer! Yeni Kadın Başrol İçin Bensu Soral'a Teklif Gitti Teşkilat'a Bomba Transfer! Yeni Kadın Başrol İçin Bensu Soral'a Teklif Gitti
Hazar Ergüçlü Tatile Doymuyor! Yaz Sezonunun Keyfini Çıkarıyor Hazar Ergüçlü Tatile Doymuyor! Yaz Sezonunun Keyfini Çıkarıyor
Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar! Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar!
ÇOK OKUNANLAR
Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!
  • 07-08-2026 11:46

Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası
  • 10-08-2026 11:22

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular
  • 11-08-2026 20:06

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı
  • 11-08-2026 15:53

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!
  • 06-08-2026 16:17

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!