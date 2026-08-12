Yasemin Sakallıoğlu'ndan 12 Kilo Verme Sırrı! "Gözünüzün Önünde Yok Oldum"

Türkiye'nin en sevilen kadın komedyenlerinden Yasemin Sakallıoğlu son dönemde kapalı gişe kapış kapış giden stand-up gösterilerinin yanı sıra geçirdiği göz alıcı değişimle de adından söz ettiriyor. Yaklaşık iki ay gibi kısa bir sürede tam 12 kilo birden veren ünlü isim zayıflama sürecinin perde arkasını ve merak edilenleri kendine has o muzip üslubuyla ilk kez paylaştı.

Detoks kampında başlayıp gardırobunun baştan aşağı yenilenmesine kadar uzanan bu yolculuk magazin kulislerinde epey konuşuldu.

"Ağzımı Tuttum, Ağzımı Tutmak Zorunda Kaldım!"

Sosyal medyadaki tiplemeleri, başrolünde yer aldığı Zengo filmi ve sahnelerdeki şovlarıyla milyonları kırıp geçiren Sakallıoğlu kilo verme sırrını oldukça samimi bir dille özetledi. "Ağzımı tuttum, ağzımı tutmak zorunda da kaldım" diyerek ne kadar disiplinli bir beslenme sürecinden geçtiğini anlatan ünlü komedyen ilk olarak detoks kampına gidip 4 kilo verdiğini ardından gerisinin çorap söküğü gibi geldiğini belirtti.

Ailesinin bu büyük değişime verdiği tepkileri de mizahi diliyle aktaran Sakallıoğlu içini şöyle döktü:

"Verdiğim kiloları babam hiç fark etmedi. 'Yazıklar olsun baba hiç mi anlamadın? Gözünün önünde küçüldüm yok oldum' dedim yine anlamadı. Azalarak bitiyorum resmen! Annem ise ancak ben 12 kilo verdikten sonra durumu fark edebildi."

Gardırop Baştan Aşağı Yenilendi





Verdiği kiloların ardından eski kıyafetlerinin üzerinden döküldüğünü belirten Yasemin Sakallıoğlu radikal bir kararla gardırobunu baştan aşağı yenilediğini dile getirdi.

Kilo verme sürecinde çevresinden gelen yorumları da es geçmeyen ünlü komedyen "Hani Bir 5 kilo daha versen çok güzel olursun dedikleri o kritik eşik var ya tam olarak oradayım işte" sözleriyle hem güldürdü hem de yeni halinden epey memnun olduğunu gösterdi. Bakalım ünlü komedyen kilo vermeye devam edecek mi?