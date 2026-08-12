Mehmed Fetihler Sultanı'na Bomba Transfer! Deniz Barut Dev Kadroda

Deniz Barut, Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin kadrosuna katıldı. Oyuncu yeni sezonda Selçukşah Begüm Hatun rolünü canlandıracak.

Mehmed Fetihler Sultanı'na Bomba Transfer! Deniz Barut Dev Kadroda
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-08-2026 09:57

TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran dev prodüksiyonlu dönem dizisi Mehmed Fetihler Sultanı heyecanla beklenen 4. sezonu öncesinde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Miray Yapım imzalı yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz ve Yıldıray Yıldırım'ın oturduğu dizinin yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürerken ekranların başarılı oyuncusu Deniz Barut projeyle resmi olarak el sıkıştı.

Zaman Atlaması Yaşanacak: Selçukşah Begüm Hatun Geliyor

Yeni sezonda önemli bir zaman atlamasının yaşanacağı dizide Deniz Barut tarihi derinliği olan son derece kritik bir karakterle izleyici karşısına çıkacak. Güzel oyuncu 15. yüzyıl Akkoyunlu tarihinin en nüfuzlu figürlerinden biri olan ve Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan'ın ilk hanımı olarak bilinen Selçukşah Begüm Hatun rolüne hayat verecek. Karakterin gelişiyle birlikte dizideki siyasi dengelerin ve saray içi güç mücadelelerinin bambaşka bir boyuta taşınması bekleniyor.

Yeni Sezon Afiş Çekimleri Ay Sonunda

Görsel şöleni, güçlü oyunculuk performansları ve bütçesiyle Türk televizyon tarihinin en görkemli yapımları arasında gösterilen Mehmed Fetihler Sultanı ekibi yeni sezon açılışı için gün sayıyor. Deniz Barut'un da aralarında bulunduğu yenilenen dev kadro ay sonuna doğru yapılması planlanan yeni sezon afiş çekimleri için kamera karşısına geçecek. Çekimlerin ardından dizinin yeni sezon tanıtımları TRT 1 ekranlarında ve sosyal medyada izleyicinin beğenisine sunulacak.

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