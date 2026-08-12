Burak Sergen ve Eşi Gizem Sergen Yunanistan'da! Komşuda Romantik Tatil

Oyuncu Burak Sergen eşi Gizem Sergen ile Yunanistan'da tatil yapıyor. Ünlü oyuncu plajdan romantik karelerini sosyal medyada paylaştı.

Burak Sergen ve Eşi Gizem Sergen Yunanistan'da! Komşuda Romantik Tatil
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-08-2026 12:22

Türk tiyatro ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Burak Sergen yoğun geçen çalışma temposunun ardından yaz sezonunun yorgunluğunu komşu ülke Yunanistan'da çıkarıyor. Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturduğu eşi Gizem Sergen ile birlikte romantik bir tatil rotası çizen ünlü oyuncu keyifli anlarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu.

Tiyatroda Başlayan Aşk Komşuda Devam Ediyor

Usta aktör Burak Sergen 2024 yılında kendi adını taşıyan tiyatrosunda genel müdür olarak görev yapan Gizem Şağban ile hayatını birleştirmişti. Evliliklerinin ardından mutluluklarını ve aşklarını sık sık sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla gözler önüne seren çift bu kez tatil için Yunanistan'ı tercih etti. Ege'nin mavi sularında ve güneşli plajlarında baş başa vakit geçiren ikili romantik tatil kareleriyle adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu eşiyle birlikte sahilde çekildikleri neşeli bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak hayranlarından kısa sürede binlerce beğeni ve güzel yorum topladı.

Bebek İddialarına Açıklık Getirmişti

Öte yandan geçtiğimiz Mart ayında magazin basınında Gizem Sergen'in hamile olduğu ve çiftin bebek beklediği yönünde çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Çıkan bu haberler üzerine samimi açıklamalarda bulunan usta oyuncu Burak Sergen iddiaları yalanlayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu anda öyle bir şey yok ama çocuk düşünüyoruz."

Ege sahillerinde birlikteliklerinin tadını çıkaran mutlu çiftin tatil dönüşü yeni tiyatro sezonu ve projeleri için yoğun bir çalışma maratonuna gireceği öğrenildi.

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