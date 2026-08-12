Kıvanç Tatlıtuğ'dan Şok Hamle: Milyonluk Hesaplarını Silip Dijital Dünyaya Veda Etti!

Ekranların sevilen yüzü Kıvanç Tatlıtuğ dijital dünyadan aniden çekilerek hayranlarını epey şaşırtan radikal bir karara imza attı. Milyonlarca takipçisinin bulunduğu resmi sosyal medya hesaplarını bir gecede kapatan ünlü oyuncunun bu hamlesi magazin kulislerini hareketlendirdi.

5 Milyondan Fazla Takipçili Hesaplar Bir Anda Yok Oldu

Kariyeri boyunca yer aldığı projeler kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Kıvanç Tatlıtuğ aslında sosyal medyayı öyle çok sık değil ama gayet etkili kullanan isimlerdendi. Son dönemde paylaşım sıklığını artırdığı bilinen ünlü aktör 5 milyondan fazla takipçisinin olduğu Instagram hesabını da X (Twitter) profilini de tamamen kapattı.

Sayfasına girmek isteyen sevenleri "Sayfaya ulaşılamıyor" uyarısıyla karşılaşınca bu ani kararın arkasındaki neden büyük bir merak konusu oldu.

Zayn Sofuoğlu Paylaşımından Sonra Gelen İnziva...

Hesaplarını neden kapattığına veya dondurduğuna dair henüz net bir açıklama yapmayan Tatlıtuğ için sosyal medyada iddialar havada uçuşmaya başladı bile.

Başarılı oyuncu daha birkaç hafta önce motor sporlarının minik fenomeni Zayn Sofuoğlu ile bir araya gelmiş birlikte direksiyon başına geçtikleri eğlenceli video milyonlarca izlenmeye ulaşmıştı. O videoyla gelen devasa etkileşim dalgasının ardından bu kararın alınması ünlü oyuncunun biraz gözlerden uzak kalmak ve ciddi bir dijital detoks sürecine girmek istemesine bağlanıyor. Bakalım Kıvanç Tatlıtuğ'un bu dijital orucu ne kadar sürdürecek?