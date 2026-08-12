Mehmed Fetihler Sultanı'na Dev Transfer! Rüzgâr Aksoy Uzun Hasan Rolüyle Geliyor

Rüzgar Aksoy, Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin kadrosuna katılıyor. Oyuncu yeni sezonda Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan'ı canlandıracak.

Mehmed Fetihler Sultanı'na Dev Transfer! Rüzgâr Aksoy Uzun Hasan Rolüyle Geliyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-08-2026 11:55

TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran dev bütçeli tarihi yapımı Mehmed Fetihler Sultanı yeni sezon öncesinde kadrosunu Türk televizyon dünyasının usta ve iddialı isimleriyle güçlendirmeye devam ediyor. Miray Yapım imzalı yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz ve Yıldıray Yıldırım'ın oturduğu fenomene dönüşen dizinin 4. sezonu büyük bir zaman atlamasıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ay sonunda çekimleri başlayacak olan dizide Osmanlı tarihinin en çetin rakiplerinden biri ekranlara taşınacak.

Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan İçin Rüzgar Aksoy İmzaya Yakın

Yeni sezondaki hikaye akışında Türk tarihinin kritik dönemeçlerinden biri işlenirken Akkoyunlu Devleti'nin en güçlü ve karizmatik hükümdarı olan Uzun Hasan karakteri dizinin ana odak noktalarından biri haline gelecek. Televizyon ve dizi kulislerinden sızan son bilgilere göre bu devasa tarihi karaktere hayat vermesi için ekranların sevilen ve başarılı oyuncusu Rüzgar Aksoy ile el sıkışıldı. Son görüşmelerin yapıldığı ve karizmatik oyuncunun projeyle imza aşamasında olduğu öğrenildi. Uzun Hasan'ın diziye dahil olmasıyla birlikte saray içi dengelerin ve siyasi satranç tahtasının tamamen değişmesi bekleniyor.

Ömer Halisdemir Rolüyle Büyük Takdir Toplamıştı

Dönem projelerindeki ve aksiyon sahnelerindeki üstün performansıyla tanınan Rüzgar Akso, son dönemde üst üste imza attığı başarılı projelerle adından sıkça söz ettiriyor. Başarılı aktör son olarak dijital platform tabii'nin Şule dizisinde rol aldıktan sonra TRT 1 ekranlarında yayınlanan 15 Temmuz temalı Asırlık Gece projesinde kahraman şehit Ömer Halisdemir'e hayat vermiş ve sergilediği performansla izleyicilerden tam not almıştı. Oyuncunun tarihi atmosferdeki başarısı Mehmed Fetihler Sultanı dizisindeki Uzun Hasan rolü için heyecanı ikiye katladı.

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