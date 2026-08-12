Hepsi Dilimize Yerleşti! Gülben Ergen’den Serdar Ortaç’a Magazin Tarihini Sarsan En İkonik Cümleler

Magazin tarihinin bazı anları yaşanan olaydan çok geride bıraktığı tek bir cümleyle hatırlanıyor. Uzun röportajlardan geriye üç-beş kelime kalıyor, saatler süren programların kaderini birkaç saniyelik görüntü belirliyor. İşte dillere pelesenk olan bazı çıkışlar!

"Allah Bir, Ben Tekim"

Melek Yargıcı'nın kameralar karşısında söylediği "Allah bir, ben tekim" sözü internet kültürünün en tanınan repliklerinden birine dönüştü.

Aradan yıllar geçmişse bile cümle hâlâ yalnızlığını ilan edenlerin, rakip tanımayanların ya da kendine güvenini biraz abartılı biçimde anlatmak isteyenlerin ağzında.

Gülben Ergen'e Gerçekten Hiçbir Şey Olmadı!

Gülben Ergen'in "Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz!" çıkışı da söylendiği anı aşan cümleler arasında yer alıyor. Ünlü sanatçı 2020'de katıldığı bir programda yıllar önce söylediği bu sözlerin bir fenomene dönüştüğüne değindi.

Cümlenin yolculuğu bununla kaldı sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Gülben Ergen bu sözünü 2021'de bir NFT çalışmasına dönüştürdü. Yıllarca capslerde kullanılan replik böylece dijital bir esere de adını verdi.

Serdar Ortaç Yedi Notayla Konuyu Kapattı

Serdar Ortaç'ın "Topu topu yedi nota var, kaç ayrı beste yapılabilir ki?" sözü pop müzik eleştirilerine verilmiş en kısa cevaplardan biri olarak hafızalara yerleşti.

Seda Sayan Çorap Meselesini Kültür Seviyesine Taşıdı

Seda Sayan'ın çorap sevgisini anlatırken kurduğu "Çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım" cümlesi basit bir giyim tercihinin nasıl manifestoya dönüşebileceğinin kanıtı niteliğinde!

Ünlü sanatçı isteyenlerin çorap giymeyebileceğini, kendisininse yaz aylarında bile ince çoraptan vazgeçmediğini anlattı. "Ben çorap kadınıyım" sözü kısa sürede videolara, sözlük başlıklarına ve sosyal medya şakalarına taşındı.

İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe'nin Canlı Yayın Kavgası

Magazin tarihine geçen her cümle elbette güldürmedi. İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe arasında canlı yayında yaşanan tartışma televizyon arşivlerinin en rahatsız edici anlarından biri olarak kaldı.

Yıllar önce Tatlıses'in Tilbe'ye yönelttiği "Seni p... elinden gittim aldım!" sözü stüdyodaki havayı bir anda değiştirmişti. Yıldız Tilbe programı terk ederken yaşanan gerginlik yıllar sonra bile sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor.

Yıldız Tilbe'nin arşivlerden çıkan bir başka sözüyse çok daha eğlenceli. Aşkta tutarlı olup olmadığı sorulunca verdiği "Tutarlarsa tutarlıyım, tutmazlarsa tutarsızım." cevabı bugün de dilden dile dolaşmaya devam ediyor

"Bunu Tutuyorum Çünkü Elimde Şu An"

Oyuncu Melis Sezen'in 2021 Altın Kelebek Ödülleri'nde elindeki ödülü gösterirken söylediği "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an!" sözleriyle gecenin önüne geçmişti. Cümle o kadar hızlı yayıldı ki kısa süre sonra komedyenlerden oyunculara kadar pek çok ismin ağzından yeniden duyuldu.

Birkaç Kelimeyle Ölümsüzleşen Diğerleri

Erol Büyükburç'un yarışma masasındaki "Ben saksı değilim, en çok bana soracaksınız." çıkışı, fikri sorulmayanların sık kullandığı cümlelerden. Tuğba Ekinci'nin Gülben Ergen'e söylediği "Ay bir adamla ömür mü geçer?" cümlesi de ilişkiler üzerine yapılmış en dobra televizyon yorumlarından biri olarak kaldı.

Bu sözlerin çoğu söylenirken gelecekte binlerce kez paylaşılacağı düşünülmemişti. Hiçbiri hazırlanmış sloganlardan çıkmadı; bir öfke, şaşkınlık veya kahkaha anında kendiliğinden doğdu. Televizyon yayını bitti, programlar arşive kalktı ancak o birkaç kelime dilimize yerleşti!