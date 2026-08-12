Melisa Döngel’in Yeni Tatil Durağı Belli Oldu! Hangi Ülkeye Gittiği Ortaya Çıktı

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu Melisa Döngel yoğun geçen sezonun ardından yeni tatil rotasını belirledi. Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve sık sık seyahat karelerini takipçileriyle paylaşan ünlü ismin yayınladığı son fotoğraflarla hangi ülkede tatil yaptığı belli oldu.

Sezonun Yorgunluğunu Fransa'da Atıyor

Arka Sokaklar, Sen Çal Kapımı, Sadakatsiz ve Kirli Sepeti gibi ekranların çok izlenen popüler yapımlarında sergilediği performanslarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan 26 yaşındaki oyuncu tatile devam ediyor. Sık sık yurt dışı seyahatlerine çıkan ve farklı kültürleri keşfetmekten keyif alan Döngel'in yeni durağı Fransa oldu. Ünlü oyuncunun romantik ve tarihi dokusuyla bilinen Fransa'dan paylaştığı estetik pozlar takipçilerinin büyük ilgisiyle karşılaştı.

Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru

Güzelliği ve şık tarzıyla her daim adından söz ettiren Melisa Döngel'in Fransa sokaklarında ve tatil beldelerinde çektirdiği yeni fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Güzel oyuncunun binlerce beğeni alan paylaşımının altına sevenlerinden "Harika görünüyorsun", "Tatil sana çok yaradı" ve "Fransa güzellik gördü" şeklinde çok sayıda övgü dolu yorum geldi.