Yasemin Sakallıoğlu Düğün Şarkıcısı Filmiyle Geliyоr!

Mukadderat filmiyle ödülleri toplayan ve ardından Sultana projesine imza atan başarılı senarist Erdi Işık sinema dünyasında yine çok konuşulacak iddialı bir yapım için kolları sıvadı. Işık'ın kaleme aldığı Düğün Şarkıcısı adlı yeni sinema filminin başrolü Türkiye'nin en sevilen ve en başarılı kadın komedyenlerinden Yasemin Sakallıoğlu oldu. Kara komedi türündeki bu özgün proje şimdiden sinemaseverlerde büyük bir merak uyandırdı.

Caz Şarkıcılığından Düğün Salonlarına: Nostaljik Bir Dönüşüm hikayesi

Rodi Medya imzasıyla hayata geçirilecek olan Düğün Şarkıcısı, izleyicileri zaman tünelinde samimi bir yolculuğa çıkaracak. Hikayesi 2000'li yıllarda geçecek olan filmde; elit ve bambaşka bir müzikal dünyaya sahip olan bir caz şarkıcısının hayatın getirdiği şartlar ve absürt tesadüfler sonucu bir düğün şarkıcısına dönüşme süreci mizahi ve dramatik bir dille beyaz perdeye aktarılacak. Yasemin Sakallıoğlu'nun bu keskin dönüşümü yaşayan karaktere hayat verecek olması, sinema salonlarında kahkaha fırtınası estireceğinin en büyük garantisi olarak görülüyor.

Temmuz Ayında Sete Çıkıyor!

Hazırlık çalışmaları büyük bir gizlilik ve titizlikle yürütülen film Temmuz ayında resmen sete çıkacak. Filmin kamera arkasındaki teknik kadro da en az başrolü kadar dikkat çekici isimlerden oluşuyor:

Filmin yönetmenliğini, televizyon ekranlarının çok konuşulan ve beğenilen yapımlarından olan Uzak Şehir dizisinin başarılı yönetmeni Emre Aybek üstlenecek. Sinema ve dizi dünyasının dahi yönetmenlerinden Ahmet Katıksız ise projenin süpervizörlüğünü yürüterek filme vizyoner bir dokunuş katacak.

Yasemin Sakallıoğlu'na eşlik edecek diğer oyuncuların belirlenmesi için cast görüşmelerinin tüm hızıyla devam ettiği belirtilirken kara komedi unsurlarıyla örülü bu nostaljik başarı hikayesi şimdiden 2026-2027 sinema sezonunun en merak edilen yerli yapımlarından biri olmayı başardı.