"Bende Çıplak Videoları Var": Şarkıcı Güllü'nün Tutuklu Kızından Dava Dosyasını Sallayan İfadeler

Güllü'nün ölümüyle ilgili tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in şantaj ve mahrem video iddialı ses kayıtları soruşturma dosyasına girdi. Dosyada Seyhan Soylu da var.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2026 15:37

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'daki evinin penceresinden düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden ünlü arabesk sanatçısı Güllü'nün (Güllü Tut) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada şok edici yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Türkiye'nin gündeminden düşmeyen ve aylar içinde bambaşka bir boyuta taşınan soruşturmada merhum sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmıştı. İddianamenin kabul edilmesinin ardından hakim karşısına çıkmaya hazırlanan tutuklu sanık Gülter hakkında dosyaya giren yeni ses kayıtları magazin ve adliye koridorlarını salladı.

Çıplak Videoları Var... Şantajı Severiz!

Sabah gazetesinde yer alan habere göre soruşturma dosyasına giren ve Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu öne sürülen ses kayıtlarında şok edici şantaj ifadeleri yer alıyor. Gülter'in nişanlısı Kervan Eminoğlu'na ait olduğu iddia edilen mahrem görüntülerden bahsettiği kayıtta şu diyaloğun geçtiği aktarıldı:

"Bende çıplak videoları var, lütfen bunları yayınlar mısın? Mecburdum. Bir gün bu konuma geleceğimi biliyordum."

Karşı taraftan gelen "Şantaj?" sorusuna ise Tuğyan'ın "Severiz" yanıtını verdiği iddia edildi. Kayıtların ne zaman alındığı ve hukuki boyutu yargılama sürecinde netlik kazanacak.

Seyhan Soylu (Sisi) Ve Nişanlı Arasındaki Görüşmeler Dosyada!

Sabah'ın ATV Haber'e dayandırdığı habere göre soruşturma dosyasındaki şaşırtıcı detaylar sadece bunlarla sınırlı değil. Magazin dünyasında Sisi lakabıyla tanınan Seyhan Soylu'nun da dahil olduğu telefon görüşmeleri dosyaya girdi.

Kayıtlardan birinde Seyhan Soylu'nun, Kervan Eminoğlu'nu Güllü'nün patronu olduğu belirtilen Ferdi Aydın konusunda uyardığı ve şu ifadeleri kullandığı öne sürüldü:

"Ben dış kapının dış mandalıyım hayatımda görmediğim senin beraber olduğun kadını koruyorum."

Baban Seni Taçlandırarak Anlatmalı

Gülter ile Seyhan Soylu arasında geçtiği iddia edilen bir diğer ses kaydında ise Soylu'nun Güllü hakkında konuşurken Tuğyan'a "Ama seni böyle taçlandırarak anlatmalı" dediği Tuğyan'ın ise "Babam yapar" şeklinde yanıt verdiği aktarıldı. Görüşmenin devamında Soylu'nun Tuğyan'ın babasının kamuoyuna kızının öfkeli olduğunu ve geçmişte annesiyle yaşadığı problemleri anlatıp anlatmayacağını sorguladığı kaydedildi.

İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte gözler tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in hakim karşısına çıkacağı ilk duruşmaya ve bu ses kayıtlarının mahkeme heyeti tarafından nasıl değerlendirileceğine çevrildi.

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