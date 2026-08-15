Altı Üstü İstanbul'dan Olay Fragman: "Öpüştükten Sonra Ne Olacak?"

Altı Üstü İstanbul'un 10. bölüm fragmanı ve romantik kareleri sosyal medyayı salladı. Emir ile Naz'ın yakınlaşması ve Uzay'ın hamlesi yeni bölüme damga vuracak.

Altı Üstü İstanbul'dan Olay Fragman:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2026 14:37

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen iddialı dizisi Altı Üstü İstanbul heyecan dolu 10. bölüm fragmanı ve setten paylaşılan özel kareleriyle sosyal medyada fırtınalar estirdi.

Yeni bölüm öncesinde servis edilen o romantik fotoğraflar kısa sürede gündeme otururken dizinin tutkulu takipçileri görsellerin altına "Öpüştükten sonra ne olacak acaba?", "Hemen yeni bölüme ışınlanalım lütfen" ve "Heyecandan yerimizde duramıyoruz!" şeklinde binlerce yorum dizdi.

Naz ve Emir İle Uzay ve Melek Yakınlaşması Dengeleri Altüst Ediyor!

Dizinin merakla beklenen 10. bölümünde büyük duygusal kırılmalar ve yepyeni ilişki dinamikleri ön plana çıkıyor açıkçası. Esra'nın o şok edici itirafı Ziyankar'da adeta bomba etkisi yaratırken Uzay'ın üzerindeki şüphe oklarını da iyice artırıyor. Emir ve ekibinin sürdürdüğü kararlı takip sayesinde yıllardır saklanan gerçekler için artık geri sayım başlamış durumda.

Bu sırada Sezen ile geçmişe dair ağır bir yüzleşme yaşayan Naz öğrendiği yeni bilgilerle darmadağın olur. En zor anında en büyük desteği yine Emir'den gören Naz ile Emir arasındaki o duygusal bağ iyice güçlenir ve ikili ilişkilerine dair ilk somut adımı atar.

Öte yandan annesinin yaptıkları ve geçmişin ağır yükü altında ezilen Uzay kendini iyice savunmasız hissedip sığınacak bir liman arar. Naz'dan beklediği karşılığı bulamayınca da soluğu Melek'in yanında alır. Yaşanan bu sürpriz yakınlaşmalar dizideki tüm dengeleri değiştirirken Uzay ve Melek ortak planlarını yürütmekten geri adım atmaz.

Maç Günü Kartlar Yeniden Dağıtılıyor: Emir Köşeye Sıkıştı!

Bölümün finaline doğru heyecan dozu adeta tavan yapıyor. Hasan için sırt sırta veren dostları bu kez epey zorlu bir sınav beklemektedir. Maç gününün gelip çatmasıyla birlikte kartlar yeniden dağıtılırken Uzay'ın hiç beklenmedik o kritik hamlesi Emir'i tam anlamıyla köşeye sıkıştırır.

Emir için artık geri dönüşü olmayan, kaderini belirleyecek bir karar verme zamanı gelmiştir artık. Bakalım yeni bölümde bu aşk ve intikam çemberinden kimler galip çıkacak...

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