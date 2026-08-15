Gülben Ergen, Yıllar Önce Bakın Hangi Efsane Dizilerde İzleyiciyle Buluşmuştu!

Bugün adı söylendiğinde akla önce şarkıları ve sahne performansları geliyor. Oysa Gülben Ergen'in ekran serüveni müzik kariyerinden çok daha eskiye uzanıyor. Genç yaşta sinemayla tanışan sanatçı, ardından dönemin sevilen televizyon yapımlarında rol aldı. Filmografisinde aile dramalarından polisiye yapımlara, komediden tarihî diziye kadar uzanan hayli renkli bir liste bulunuyor.

İlk Dizi Yılları

Ergen'in televizyon kariyerinin başlangıcında, 1989'da Hanımın Çiftliği ve Kanun Savaşçıları gibi yapımlar yer alıyor. 1990'lı yılların başındaysa Yol Palas Cinayeti ile izleyici karşısına çıktı. Ardından Aydan Şener'le başrolleri paylaştığı İki Kızkardeş geldi. Dizide anneleri aynı, babaları farklı iki genç kadının hikâyesi anlatılıyordu.

Gülben Ergen'in bu dönemki dikkat çeken projelerinden biri de Fırat oldu. İbrahim Tatlıses'in başrolünde yer aldığı dizide kamera karşısına geçen sanatçı, müzik dünyasında yükselişini sürdürürken oyunculuğu da bırakmadı.

Marziye ile Başrole Yerleşti

1998'de yayımlanmaya başlayan Marziye, Gülben Ergen'in oyunculuk kariyerindeki önemli duraklardandı. Kadir İnanır'la başrolü paylaşan sanatçı, diziye adını veren Marziye karakterini canlandırdı. Yapımın 65 bölüme ulaşması, Ergen'in ekrandaki yerini iyice sağlamlaştırdı.

Fakat geniş kitlelerin hafızasına kazınan asıl rolü birkaç yıl sonra geldi.

Dadı Melek Bir Döneme Damga Vurdu

Gülben Ergen, Dadı dizisinde hayat verdiği Melek karakteriyle televizyon tarihinin en tanınan yüzlerinden birine dönüştü. İşinden ayrıldıktan sonra Ömer Giritli'nin üç çocuğuna bakmaya başlayan Melek; renkli kıyafetleri, dobra tavırları ve evin düzenini altüst eden neşesiyle kısa sürede sevildi. Dizide Kenan Işık, Haldun Dormen ve Seray Sever gibi isimlerle birlikte rol aldı.

Ergen'in bu performansı ödülle de karşılık buldu. Sanatçı, Melek rolüyle 2001 Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu seçildi.

Hürrem Sultan'ı da Canlandırmıştı



Muhteşem Yüzyıl ekranlara gelmeden yıllar önce Hürrem Sultan rolünü üstlenen isimlerden biri Gülben Ergen'di. 2003 yapımı sekiz bölümlük dizide Kanuni Sultan Süleyman'ı Ali Sürmeli oynadı. Melek Dadı'nın ardından tarihî bir karakterle seyirci karşısına çıkması, Ergen'in filmografisindeki en şaşırtıcı geçişlerden biri oldu.

Sanatçı, 2006'da yayımlanan Gönül dizisinde Ragıp Savaş, Güven Kıraç ve Şevket Çoruh'la kamera karşısına geçti. Yedi bölüm süren yapım, onun uzun soluklu televizyon oyunculuğundaki son başrollerinden biri olarak kaldı.

Gülben Ergen yıllar içinde müzik çalışmalarına ağırlık verse de Dadı Melek, Marziye ve Hürrem Sultan gibi karakterleri televizyon izleyicisinin hafızasından silinmedi. Meğer yıllardır şarkılarını ezbere söylediğimiz sanatçıyı, çok daha önce salonlarımızdaki televizyonlarda bambaşka kimliklerle izlemişiz.