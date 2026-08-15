Ahmet Mümtaz Taylan'ın Sakin Tatili: Yalıkavak'ta Kızıyla Kitap ve Deniz Keyfi!

SHOW TV'nin reyting rekortmeni fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Abdullah karakteriyle büyük beğeni toplayan usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan yoğun geçen sezonun yorgunluğunu Bodrum'un gözde beldesi Yalıkavak'ta atıyor. Başarılı sanatçı, kızı Ayşe Dilan Taylan ile birlikte kalabalıktan uzak sakin ve huzurlu bir gün geçirirken objektiflere takıldı.

Restoranda Kitap Keyfi, Ardından Serin Sular

Gözlerden uzak ve gürültüsüz bir tatil anlayışını benimseyen Ahmet Mümtaz Taylan kızıyla birlikte ilk olarak gittikleri plajın restoran bölümünde vakit geçirdi. Burada uzun süre kitap okuyarak dinlenen 60 yaşındaki usta oyuncu ilerleyen saatlerde Ege'nin sıcak havasından bunalarak plaja indi. Serinlemek için kendisini Yalıkavak'ın berrak sularına bırakan Taylan, bir süre yüzerek tatilin tadını çıkardı.

Şezlongda Kitap Okuyup Uyuyakaldı

Denizden çıktıktan sonra havlusuna sarınarak şezlonguna geçen usta aktör dinlenmeye kaldığı yerden devam etti. Elinden kitabını düşürmeyen Ahmet Mümtaz Taylan günün ilerleyen saatlerinde ise şezlongunda tatlı bir şekerleme yaptı. Baba-kızın bu dingin ve gözlerden uzak halleri plajdakilerin ve magazin muhabirlerinin dikkatinden kaçmadı.