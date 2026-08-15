Rüzgar Erkoçlar ve Tuğba Erkoçlar'dan 10. Yıl Pozları! "O An Dedim Evet Buldun Beni"

Rüzgar Erkoçlar eşi Tuğba Erkoçlar ile ilişkilerinin 10. yılını kutladı. Erkoçlar "Seni gördüğüm ilk gün dedim evet buldun beni" diyerek duygulandırdı.

Rüzgar Erkoçlar ve Tuğba Erkoçlar'dan 10. Yıl Pozları!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2026 13:38

Rüzgar Erkoçlar ile eşi Tuğba Erkoçlar mutlu ilişkilerinde dev bir km taşını geride bıraktı. Birlikteliklerinde 10'uncu yılı geride bırakan ünlü çift bu özel ve anlamlı günü sosyal medya hesaplarından paylaştıkları duygu dolu kareler ve aşk dolu mesajlarla kutladı.

Gördüğüm İlk Gün Anladım...

Aşklarını ilk günkü heyecanla sürdüren Rüzgar Erkoçlar eşi Tuğba Erkoçlar ile birlikte çekilmiş özel fotoğraflarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Yıllar içindeki değişimlerini ve birlikte geçirdikleri mutlu anları gözler önüne seren başarılı isim paylaşımının altına düştüğü romantik notla adeta içinin yağlarını eritti. Erkoçlar ilk karşılaşma anlarına gönderme yaparak şu duygusal ifadeleri kullandı:

"Bugün seni gördüğüm ilk gün ve o an dedim evet buldun beni."

Sosyal Medyada Beğeni Ve Tebrik Yağmuru

2017 yılında nikah masasına oturan ve o günden bu yana gözlerden uzak, huzurlu bir yaşam süren çiftin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada fırtınalar kopardı. Binlerce beğeni alan fotoğrafların altına ünlü dostları ve hayranları tarafından "Nazar değmesin" ve "Nice 10 yıllara" şeklinde tebrik ve övgü mesajları yağdı. 10 yılı geride bırakan mutlu çift aşklarının ilk günkü gibi taze ve güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

Benzer Haberler
Şükran Ovalı Yeraltı Kadrosunda: Bozo'nun Eski Sevgilisini Canlandıracak Şükran Ovalı Yeraltı Kadrosunda: Bozo'nun Eski Sevgilisini Canlandıracak
Survivor Şampiyonu Adem Kılıççı Adını Sır Gibi Sakladığı Sevgilisiyle Poz Verdi Survivor Şampiyonu Adem Kılıççı Adını Sır Gibi Sakladığı Sevgilisiyle Poz Verdi
54 Yaşındaki Defne Samyeli Kızı Deren Talu ile Poz Verdi, Sosyal Medya Yıkıldı 54 Yaşındaki Defne Samyeli Kızı Deren Talu ile Poz Verdi, Sosyal Medya Yıkıldı
Caner Topçu Vefat Eden Arkadaşı İbrahim Yıldız'ı Unutmadı Caner Topçu Vefat Eden Arkadaşı İbrahim Yıldız'ı Unutmadı
Demet Özdemir Yeni Instagram Pozlarıyla Beğeni Topladı Demet Özdemir Yeni Instagram Pozlarıyla Beğeni Topladı
Kıvanç Tatlıtuğ'un Eşi Başak Dizer ve Oğlu Kurt Efe'nin Tatil Kareleri İlgi Gördü Kıvanç Tatlıtuğ'un Eşi Başak Dizer ve Oğlu Kurt Efe'nin Tatil Kareleri İlgi Gördü
ÇOK OKUNANLAR
Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası
  • 10-08-2026 11:22

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular
  • 11-08-2026 20:06

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular

Yasemin Ergene'nin 10 Aydır Sakladığı Gizli Aşkı Ortaya Çıktı! İşte O Ünlü Doktor
  • 14-08-2026 10:35

Yasemin Ergene'nin 10 Aydır Sakladığı Gizli Aşkı Ortaya Çıktı! İşte O Ünlü Doktor

Mabel Matiz Hakkında Ha Leylim Şarkısı Nedeniyle Müstehcenlik Soruşturması!
  • 13-08-2026 13:30

Mabel Matiz Hakkında Ha Leylim Şarkısı Nedeniyle Müstehcenlik Soruşturması!

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı
  • 11-08-2026 15:53

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı