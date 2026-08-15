Rüzgar Erkoçlar ve Tuğba Erkoçlar'dan 10. Yıl Pozları! "O An Dedim Evet Buldun Beni"

Rüzgar Erkoçlar ile eşi Tuğba Erkoçlar mutlu ilişkilerinde dev bir km taşını geride bıraktı. Birlikteliklerinde 10'uncu yılı geride bırakan ünlü çift bu özel ve anlamlı günü sosyal medya hesaplarından paylaştıkları duygu dolu kareler ve aşk dolu mesajlarla kutladı.

Gördüğüm İlk Gün Anladım...

Aşklarını ilk günkü heyecanla sürdüren Rüzgar Erkoçlar eşi Tuğba Erkoçlar ile birlikte çekilmiş özel fotoğraflarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Yıllar içindeki değişimlerini ve birlikte geçirdikleri mutlu anları gözler önüne seren başarılı isim paylaşımının altına düştüğü romantik notla adeta içinin yağlarını eritti. Erkoçlar ilk karşılaşma anlarına gönderme yaparak şu duygusal ifadeleri kullandı:

"Bugün seni gördüğüm ilk gün ve o an dedim evet buldun beni."

Sosyal Medyada Beğeni Ve Tebrik Yağmuru

2017 yılında nikah masasına oturan ve o günden bu yana gözlerden uzak, huzurlu bir yaşam süren çiftin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada fırtınalar kopardı. Binlerce beğeni alan fotoğrafların altına ünlü dostları ve hayranları tarafından "Nazar değmesin" ve "Nice 10 yıllara" şeklinde tebrik ve övgü mesajları yağdı. 10 yılı geride bırakan mutlu çift aşklarının ilk günkü gibi taze ve güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.