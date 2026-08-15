Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman'dan İddialı Spor Paylaşımı! Fiziğiyle Büyüledi

Televizyon ekranlarının ilgiyle takip edilen iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz dizisinde canlandırdığı Eleni karakteriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Ava Yaman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra duru güzelliği ve düzgün fiziğiyle de dikkatleri üzerine çeken genç yıldız son olarak spor yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Sosyal Medyada Beğeni Ve Yorum Yağmuru

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından antrenman yaptığı ve spor salonunda ter döktüğü anlara ait kareleri peş peşe yayınlayan Ava Yaman fit görünümüyle adeta göz doldurdu. Düzenli olarak spor yaptığını ve formunu korumak için yoğun bir tempoda çalıştığını her fırsatta gösteren güzel oyuncunun iddialı paylaşımları kısa süre içerisinde takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Fotoğrafların altına hayranları tarafından "Hem yetenekli hem çok fit", "Eleni karakterine çok yakışıyorsun", "Disiplinine hayran kalmamak elde değil" ve "Nazar değmesin" şeklinde yüzlerce övgü dolu mesaj yazıldı. Ekranların yükselen yıldızları arasında gösterilen Ava Yaman hem dizideki başarılı performansıyla hem de sosyal medyadaki enerjik tarzıyla adından daha çok ettireceğe benziyor.