Yasemin Kay Allen'in bikinili pozları sosyal medyayı karıştırdı! Övgü de var eleştiri de...

Magazin dünyasının popüler isimlerinden Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı sevgilisi Erdal Kaya'nın ayrılık haberi gündeme bomba gibi düştü. Aşklarını ilk kez atış poligonunda duyuran çift, İstanbul'a döndükten sonra sessiz sedasız yollarını ayırma kararı aldı. Ayrılık kararı, ikilinin çevresi tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılanırken, bu sürpriz ayrılığın nedeni merak konusu oldu.

Ayrılığın ardından moral bulmak için tek başına tatile çıkan Yasemin Kay Allen, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçileriyle buluştu. 4 Ağustos Pazar günü pembe bikinisiyle plajda çektiği fotoğrafları paylaşan Allen, doğal ve rahat bir tatil anı sergiledi. Ancak bikinisinin altını fazla indirdiği fotoğrafı, takipçileri arasında hem beğeni topladı hem de eleştirilere yol açtı.