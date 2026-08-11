Deniz Seki İçin Korkutan İddia! Gerçek Bambaşka Çıktı

Deniz Seki’nin yaşadığı kaza kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. İlk çıkan haberlerde ünlü sanatçının balkondan düştüğü iddia edilince sevenleri büyük bir endişe yaşadı. Ancak olayın aslının çok farklı olduğu ortaya çıktı.

Balkondan Düşmedi Evde Kaza Geçirdi

Deniz Seki konserinin ardından evine döndü. Daha sonra evindeki kedi ve köpeklerini beslemek isterken kaygan zeminde ayağının kayması sonucu düştü. Evde bulunan çalışma arkadaşları da hemen yardım ederek Seki’yi hastaneye götürdü.

Yapılan kontrollerde sanatçının leğen kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme olduğu belirlendi. Bunun üzerine vakit kaybetmeden ameliyata alınan Seki’nin operasyonu başarılı geçti. Ameliyat sırasında küçük bir platin takıldığı ve sanatçının şu an hastanede dinlendiği öğrenildi.

Sağlık Durumu İyi

Seki’nin ekibi tarafından yapılan açıklamada sanatçının hayati tehlikesinin bulunmadığı özellikle belirtildi. Yaşanan kazanın ciddi olmasına rağmen ameliyatın başarılı geçtiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Bir süredir sosyal medyada dolaşan “balkondan düştü” şeklindeki haberlerin ise gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Ekibi kazanın evin içinde meydana geldiğini net bir şekilde dile getirdi.

Sevenlerine İç Rahatlatan Haber

Bu süreçte Deniz Seki’yi yalnız bırakmayan isimlerden biri de yakın dostu Ahmet Tatlıses oldu. Hastane çıkışında basın mensuplarına konuşan Tatlıses Seki’nin ameliyat sonrasında bazı ağrılarının olduğunu ancak moralinin oldukça iyi olduğunu söyledi.

Yaşanan kazanın ardından çıkan yanlış haberlerin de gereksiz yere endişeye neden olduğunu belirten Tatlıses Seki’nin kısa süre içinde toparlanacağına inandığını ifade etti.