Güllü'nün Ölümünde Şok Eden Bilirkişi Raporu! Kapı Kolundaki Yansıma Sırrı Çözdü

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün (Gül Tut) Yalova'daki evinden düşerek şüpheli şekilde yaşamını yitirmesine ilişkin davada, insanı dehşete düşüren yepyeni bir gelişme yaşandı. Olayın kaza mı, intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna dair adli soruşturma sürerken hazırlanan bilirkişi raporu dosyadaki en kritik delili gün yüzüne çıkardı.

Güvenlik kamerasının görmediği o kör noktada yaşananların, şarkıcının evindeki şifreli kapının parlak metal kolundaki yansımalardan kare kare incelendiği ortaya çıktı açıkçası.

Parlak Metal Yüzeydeki Gölge Değişimleri Mercek Altında

Düşme anının gerçekleştiği balkon/pencere alanının doğrudan kamera açısına girmemesi üzerine adli uzmanlar incelemeyi epey farklı bir boyuta taşıdı. Güllü'nün vefatından kısa bir süre önce evine taktırdığı şifreli kapının metalik ve parlak yüzeyi büyüteç altına alındı.

Bir TV programına katılan emekli cinayet polisi Savaş Kurtbaba o parlak metal kolun içerideki hareketleri ışık kırılmalarıyla dışarıya aksettirdiğini belirtti. Görüntülerin özel adli teknolojilerle netleştirildiğini söyleyen Kurtbaba yüksekten düşme vakalarının çözülmesi en zor dosyalar arasında yer aldığını vurgulayarak yüzeydeki gölge değişimlerinin içerideki hareketi ispatladığını kaydetti.

Dosyadaki Şüpheleri Büyüten O 7 Saniye...

Raporda kapı kolundaki metal yüzeyden tespit edilen hareketlerin hemen ardından son derece şüpheli bir bekleme süresi saptandı. Düşme anında çıkan o şiddetli pat sesinin ardından evdekilerin yaklaşık 7 saniye boyunca duraksayıp beklediği belirlendi.

Emekli polis Kurtbaba bu durumu şu vurucu sözlerle özetledi:

"Düştükten sonra son pat sesi geliyor. 7 saniye içeride bekliyorlar. Bir yakınınız aşağı düşse içeride öylece durabilir misiniz? 7 saniye böyle bir anda çok uzun bir süre. Normal bir insan o refleksle kapıları kırar yine dışarı koşar."

Kızı İçin Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi

Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "Kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Üzerine atılı suçlamaları reddeden Gülter'in yanı sıra olay gecesi evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ise "yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Davaya ilişkin son sözü mahkeme söyleyecek. Bakalım adli tıp ve bilirkişi raporlarındaki bu kilit detaylar duruşma salonunda nasıl bir karşılık bulacak...