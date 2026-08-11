Seda Sayan'dan Kadir Ezildi'nin Annesine Olay Çıkış: "İnanılmaz Yadırgadım!"

Seda Sayan, Kadir Ezildi'nin annesi Ümran Kaplan'ın ağladığı videoyu eleştirdi: "Zaten alt kata taşındı inanılmaz yadırgadım."

Seda Sayan'dan Kadir Ezildi'nin Annesine Olay Çıkış:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-08-2026 17:53

Kafa TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Seda Sayan ile Bacıların Bacısı programında bu hafta erkek annelerini ve çocuklarına olan düşkünlüklerini masaya yatıran ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan sosyal medyanın ve magazin dünyasının gündeminden düşmeyen çarpıcı bir konuya imza attı. Programında sempatik sunucu Kadir Ezildi ve annesi Ümran Kaplan arasında yaşanan duygusal anları değerlendiren Sayan anne Ümran Kaplan'ın boş kalan odaya bakıp gözyaşı dökmesini sert bir dille eleştirerek oldukça garipsediğini dile getirdi.

Zaten Alt Kata Taşındı Be!

Kadir Ezildi'yi ve annesini kişisel olarak çok sevdiğini kendilerine büyük bir sempati duyduğunu vurgulayarak açıklamalarına başlayan Seda Sayan haber bültenlerine ve sosyal medyaya konu olan o duygusal videoya dair şaşkınlığını gizleyemedi. Yaşanan tepkiyi son derece abartılı bulduğunu belirten Kadırgalı lakaplı ünlü sanatçı canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Kadir Ezildi'nin annesini de çok seviyorum kulakları çınlasın. Kadir Ezildi'yi de çok severim çok can çocuktur. Ama annesinin o boş odaya bakıp ağlamasını inanılmaz yadırgadım. Niye ağlıyorsun? Zaten alt kata taşındı be zaten aile apartmanında oturuyorsunuz. Ona rağmen boş odaya bakıp ağladı kadın ya! Erkek anneleri oğullarından bir türlü ayrılamıyorlar."

Sosyal Medyada Gündem Olan O Paylaşım

Gündem yaratan olay Kadir Ezildi'nin kardeşi Kerem Ezildi'nin görkemli düğün maratonunun hemen ardından yaşanmıştı. Evde çocuklarının ayrılmasıyla boş kalan odayı gören anne Ümran Kaplan duygularına hakim olamayarak hıçkırıklara boğulmuştu. Kadir Ezildi ise annesinin bu hüzünlü ve ağlama krizine girdiği anları fon müziği eşliğinde kayda alıp sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ezildi paylaşımına "Kızı olsun diye çok dua eden annemin oğullarının ardından hali. Demek bir de kızı olsaydı ne olurdu" notunu düşerek takipçilerini duygulandırmıştı. Ancak Seda Sayan'ın bu yorumları sosyal medyada erkek anneleri ile gelinler arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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