Yasemin – İdo Tatlıses Çifti, İkizleriyle Bodrum’da Aile Tatilinin Keyfini Çıkarıyor

Ünlü çift Yasemin – İdo Tatlıses, ikiz çocukları Ayel ve Emir ile birlikte Bodrum Gündoğan’da yaz tatiline çıktı. Ailecek güneşin ve denizin tadını çıkaran Tatlıses ailesi, objektiflere neşeli anlarıyla yansıdı. Hem aile saadeti hem de yaz enerjisi dolu bu kareler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Gündoğan’da Aile Saadeti

İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Tatlıses, Gündoğan’daki bir plajda ikiz çocuklarıyla birlikte görüntülendi. Gün boyunca sahilde vakit geçiren çift, Bodrum’un sıcak havasında hem dinlendi hem de çocuklarıyla dolu dolu zaman geçirdi. Özellikle Yasemin Tatlıses’in çocuklarıyla denizde geçirdiği anlar, aile bağlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yasemin Tatlıses, İkizleriyle Oyunlar Oynadı

İkizler Ayel ve Emir, denizin keyfini anneleriyle birlikte çıkardı. Yasemin Tatlıses, uzun süre çocuklarıyla yüzdü, onlarla oyunlar oynadı. Çocuklarıyla ilgilenirken sergilediği sevecen ve enerjik halleri dikkatlerden kaçmadı. Tatlıses ailesinin bu doğal anları, sahildeki tatilcilerin de ilgisini çekti.

İdo Tatlıses, Plajda Yoğun Telefondaydı

Öte yandan İdo Tatlıses, ailesiyle birlikte plajda olmasına rağmen uzun süre telefonla görüşmeler yaptı. Denize girmeyi tercih etmeyen genç şarkıcı, iş görüşmesi yaptığı tahmin edilen uzun telefon konuşmalarıyla dikkat çekti. Sonrasında ise eşiyle birlikte şezlonga geçerek güneşlendi.

Çocukları Bakıcılarına Emanet Ettiler

Tatlıses çifti, bir süre sonra çocuklarını bakıcılarına bırakarak güneşin tadını çıkarmaya devam etti. Ailece geçirilen bu keyifli gün, hem dinlenme hem de çocuklarla vakit geçirme açısından oldukça verimli geçti. Tatil kareleri, sosyal medyada "örnek aile" yorumlarıyla paylaşıldı.