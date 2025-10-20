Yasemin Ergene’nin Alışılmadık Tarzı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ünlü oyuncu Yasemin Ergene, son paylaşımıyla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz ay İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini sonlandıran Ergene, boşanma sonrası aktifleştiği sosyal medya hesabında bu kez alışılmış tarzının dışına çıkan bir kombinle görüntülendi.

Boşanma Sonrası Yeni Tarz

3 Eylül’de resmen boşanan Yasemin Ergene, özel hayatındaki değişimle birlikte tarzında da yenilik sinyalleri veriyor. Oyuncunun paylaştığı yeni fotoğraf, takipçileri tarafından kısa sürede gündem oldu.

Ergene, sade tarzıyla tanınmasına rağmen bu kez şort ve uzun çizme kombiniyle poz verdi. Birçok takipçisi, şortu “boxer” sandıklarını belirten yorumlar yaptı. Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

Takipçiler İkiye Bölündü

Yasemin Ergene’nin bu tarz denemesi, sosyal medyada iki farklı görüşü beraberinde getirdi. Bir kesim oyuncunun “yenilikçi ve özgüvenli” görünümünü överken, bazıları ise “tarzını fazla değiştirdiğini” düşündü.

Bir takipçisi, “Yeni hayat, yeni tarz! Çok yakışmış” yorumunu yaparken, bir diğeri “Yasemin Hanım’ı böyle görmeye alışık değiliz” ifadelerini kullandı.