Somer Sivrioğlu'nun Sır Gibi Sakladığı Oğlu Deniz Ortaya Çıktı! Yakışıklılığıyla Büyüledi

TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu bu kez ne lezzetli tarifleriyle ne de geçtiğimiz günlerde gündeme gelen ayrılık haberiyle konuşuluyor. Son dönemde özel hayatındaki hareketlilik ve geçmiş yıllara ait gençlik fotoğrafıyla adından söz ettiren ünlü şef yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren oğlu Deniz ile kamera karşısına geçerek takipçilerine büyük bir sürpriz yaptı.

Sidney'den İstanbul'a Baba-Oğul Kavuşması

Somer Sivrioğlu, Avustralya'da yaşayan oğlu Deniz ile Nişantaşı'nda görüntülendi.



"Benim Türkçem iyi değil, ders alıyorum."pic.twitter.com/2hfHwQZHSR — Populicc (@populicc) August 13, 2026

Uzun yıllar yaşadığı ve restoranlarının bulunduğu Avustralya'da çocukları Derin ve Deniz'i yetiştiren Somer Şef Sidney'de hayatını sürdüren ve tiyatroyla ilgilenen oğlu Deniz'e kavuştu. Baba-oğulun yan yana geldiği eğlenceli ve samimi anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Yıllardır ekranlarda olan Somer Sivrioğlu'nun aksine kameralardan tamamen uzak büyüyen Deniz yakışıklılığı ve karizmatik duruşuyla sosyal medya kullanıcılarının odağı haline geldi.

"Türkçemi Geliştirmek İçin Özel Ders Alıyorum"

Kameralara karşı oldukça rahat tavırlar sergileyen Deniz Sivrioğlu tatlı bir itirafta da bulundu. Avustralya'da doğup büyüdüğü için Türkçesinin çok iyi olmadığını belirten Deniz ana dilini daha akıcı ve yetkin konuşabilmek için özel ders almaya başladığını açıkladı. Türkiye'nin en popüler ekran yüzlerinden biri olan babasının yanında sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Deniz'in bu samimi açıklamaları ve baba-oğulun özlem giderdiği anlar izleyicilerin yüzünü güldürdü.