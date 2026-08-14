24 Günde 9 Kilo Vermişti! Doğukan Güngör Şimdi De Karın Kaslarıyla Şov Yaptı

Doğukan Güngör 9 kilo verdikten sonra spora sarıldı! Ünlü oyuncu sosyal medyada karın kaslarını sergilediği fit haliyle fırtına estirdi.

24 Günde 9 Kilo Vermişti! Doğukan Güngör Şimdi De Karın Kaslarıyla Şov Yaptı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-08-2026 09:54

Son dönemin en başarılı erkek oyuncularından Doğukan Güngör'ün fiziksel değişimi dur durak bilmiyor! Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Fatih Ünal karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda aldığı kilolarla sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Temmuz'da bedelli askerlik görevini yapmak üzere birliğine teslim olan aktör 24 günlük askerlik sürecinden 9 kilo vererek dönmüş ve yeni imajıyla büyük sükse yaratmıştı. Ancak yakışıklı oyuncunun şaşırtıcı değişimi sadece kilo vermekle sınırlı kalmadı!

Kızılcık Şerbeti Veda Etti Haysiyet Geldi

Kariyerinde birçok başarılı projeler barındıran Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti macerasını tatsız bir şekilde noktaladıktan sonra yeni sezon için iddialı bir projeyle el sıkıştı. Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Haysiyet dizisinde Merih Öztürk'le başrolü paylaşacak olan ünlü oyuncu Mehmet karakterine hayat verecek. Emekçi bir ailenin evladı olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Güngör yeni karakterine hazırlanırken spor salonundan çıkmadı.

Sosyal Medyada Karın Kaslarıyla Şov Yaptı

Nisan ayında kiloları nedeniyle yapılan acımasız yorumların ardından askerlikte 9 kilo veren ve saç sakal stilini değiştiren Doğukan Güngör disiplinli çalışmasının meyvelerini toplamaya başladı. Sporu hayatının merkezine alan ve fit görüntüsünü iyice pekiştiren başarılı oyuncu son durumunu gösteren ayna karşısındaki kaslı pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Belirginleşen karın kaslarını sergileyen Güngör'ün bu azimli ve estetik değişimi sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve takdir yorumu aldı.

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