Biran Damla Yılmaz'dan Şok İddialara İlk Yanıt: "Bu Konu Hakkında Konuşmak İstemiyorum"

Biran Damla Yılmaz eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın sahte evrak ve 144 bin avroluk estetik borcu iddialarına "Konuşmak istemiyorum" dedi.

Biran Damla Yılmaz'dan Şok İddialara İlk Yanıt:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-08-2026 09:46

Televizyon ekranlarının başarılı oyuncularından Biran Damla Yılmaz yeni sezon öncesi set koşturmacasına başlamadan önce Arnavutköy'de objektiflere takıldı. Aynı projede rol aldığı oyuncu arkadaşı Mert Doğan ile birlikte bir mekandan çıkarken görüntülenen güzel oyuncu basının sorularını yanıtladı. Ancak son günlerde eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın hakkında ortaya attığı ağır iddialarla ilgili sorulan sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

"Okuma Provasını Yaptık Urfa'ya Gidiyoruz"

Sohbet sırasında yeni projesi ve yaz tatili hakkında neşeli açıklamalar yapan Biran Damla Yılmaz "Ekip arkadaşımla beraber yemek yedik. Bir de kısa bir okuma provası yaptık. Şimdi de dizimiz başlayacağı için Urfa'ya yola çıkacağız" ifadelerini kullandı. Verimli bir yaz dönemi geçirdiğini belirten güzel oyuncu "Tatilimizi yaptık. Bol bol dinlendik. Şimdi artık iş zamanı" diyerek yeni sezon için moral depoladığını vurguladı.

Sahte Evrak Ve 144 Bin Avroluk Estetik İddiaları Karşısında Sessiz Kaldı

Açıklamaların ardından basın mensupları oyuncunun eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın şikayetiyle gündeme gelen iddiaları hatırlattı. Aydın, Yılmaz'ın Almanya'da oturum izni alabilmek adına sahte evrak düzenlediğini öne sürerek adli makamlara başvurmuş ayrıca oyuncu hakkında 144 bin avroluk estetik borcu nedeniyle Hamburg'da yakalama kararı çıkarıldığını iddia etmişti.

Hakkındaki bu çarpıcı iddialar karşısında neşeli tavrını koruyarak mesafeli davranan Biran Damla Yılmaz "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" diyerek soruları cevapsız bıraktı ve hızla bölgeden uzaklaştı.

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