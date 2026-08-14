Ahu Yağtu ve Bora Cengiz'den Romantik Yıl Dönümü Paylaşımı: "İlk Sene-i Devriyemiz"

Ahu Yağtu ve Bora Cengiz ilişkilerinin birinci yılını kutladı. Bora Cengiz'in sevgilisiyle yaptığı "İlk sene-i devriyemiz" paylaşımı büyük ilgi gördü

Ahu Yağtu ve Bora Cengiz'den Romantik Yıl Dönümü Paylaşımı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-08-2026 09:51

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Ahu Yağtu ile Bora Cengiz birlikteliklerinde önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Geçtiğimiz yıl sürpriz bir aşka yelken açan ve ilişkilerini gözlerden uzak ama son derece mutlu yaşayan ünlü çift birinci yıllarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlarla kutladı. Çiftin mutlu halleri takipçilerinden büyük beğeni topladı.

"İlk Sene-i Devriyemiz" Notuyla Aşklarını Haykırdılar

Doludizgin devam eden ilişkileriyle magazin basınının beğenisini kazanan ikiliden ilk hamle Bora Cengiz'den geldi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan yakışıklı oyuncu sevgilisi Ahu Yağtu ile çekilmiş samimi ve romantik bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Cengiz'in bu özel paylaşımına "İlk sene-i devriyemiz" notunu düşmesi kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sevgilisinin bu romantik paylaşımına kayıtsız kalmayan güzel oyuncu Ahu Yağtu da aynı kareyi kendi kişisel hesabından paylaşarak birinci yıl mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Ahu Yağtu'nun Özel Hayatı Ve Geçmişi

Kusursuz tarzı ve oyunculuk performansıyla her zaman adından söz ettiren Ahu Yağtu özel hayatıyla da magazin gündeminin yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu bilindiği üzere 2012 yılında Türkiye'nin önde gelen komedyenlerinden Cem Yılmaz ile nikah masasına oturmuş aynı yıl kucaklarına aldıkları oğulları Kemal'in doğumuyla ilk kez anne olma sevinci yaşamıştı. Ancak çiftin evliliği 2013 yılında anlaşmalı olarak son bulmuştu. Yıllar sonra Bora Cengiz ile aralarında başlayan yeni aşk Yağtu'nun hayatında yepyeni ve mutlu bir dönemin kapılarını araladı.

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