Gülben Ergen'den Ameliyatsız Gençleşme Şovu! Aynadaki Son Halini Görenler Şaştı Kaldı

Gülben Ergen ameliyatsız tüm yüz gençleştirme işlemi yaptırdı! Aynadaki son halini gören Ergeni "Beni bozmamış kendim gibiyim ama bir tatlılık var" dedi.

Gülben Ergen'den Ameliyatsız Gençleşme Şovu! Aynadaki Son Halini Görenler Şaştı Kaldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-08-2026 10:12

Türk pop müziğinin ve ekranların yıllardır gündemden düşmeyen ismi Gülben Ergen bu kez estetik dokunuşlarıyla adından söz ettirdi. Dadı dizisindeki Melek karakterinden Uçacaksın, Bay Doğru ve Şıkır Şıkır gibi unutulmaz hit şarkılarına kadar kariyerinde sayısız başarıya imza atan ünlü sanatçı görünümünde yaptığı yenilikle dikkatleri üzerine çekti. Yüzüne uygulattığı ameliyatsız gençleştirme işleminin ardından aynadaki ilk hallerini takipçileriyle paylaşan Ergen'in neşeli tavırları ve son hali büyük beğeni topladı.

Değişmeden Gençleşti: YouLift Dokunuşu

Ünlü şarkıcı yüzün genel yapısını bozmadan belirli bölgeleri toparlamayı hedefleyen ve YouLift olarak bilinen ameliyatsız tüm yüz gençleştirme uygulamasını tercih etti. İşlem kapsamında Gülben Ergen'in orta yüz bölgesine hafif bir kaldırma yapılarak elmacık kemikleri belirginleştirildi gözaltı çukurluklarına müdahale edildi ve nazolabial (burun-ağız) çizgileri yumuşatıldı. Çene hattının da daha keskin hale getirildiği uygulama sayesinde yüzün genelinde daha ince ve dinamik bir görünüm elde edildi.

Aynaya Baktığı İlk Anlar Gündem Oldu

Klinikteki işlem biter bitmez eline aynayı alan Gülben Ergen yüzündeki değişimi gördüğü ilk anlardaki memnuniyetini ve heyecanını gizleyemedi. Kendi doğal ifadesini kaybetmeden tazelenmek istediğini belirten ünlü sanatçı sonucunu çok beğendiği işlemi şu sözlerle yorumladı:

"Harika! Tam istediğim gibi yapmışsınız. Yüzümdeki bu hafif yukarı kalkma ve incelme... Beni bozmamış kendim gibi duruyorum ama bir tatlılık var."

Doğal ve taze görüntüsüyle dikkat çeken Gülben Ergen'in paylaştığı o anlar kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan ve paylaşılan magazin haberleri arasında yerini aldı.

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