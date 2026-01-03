Yasemin Ergene’den "Buzul" Şovu: Kar Yağarken Havuza Girdi!

Cemiyet hayatının ve ekranların sevilen ismi Yasemin Ergene (Özilhan), kışın en sert günlerinde dondurucu soğuğa meydan okuyan hareketiyle sosyal medyayı kelimenin tam anlamıyla "buz kesti". İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve dondurucu havaya aldırış etmeyen Ergene, evinin bahçesindeki açık havuzda yüzdüğü anları paylaştı.

Kar Altında Yüzme Keyfi

Sağlıklı yaşam ve spor tutkusuyla bilinen Yasemin Ergene, termometrelerin eksileri gösterdiği dakikalarda hiçbir ısıtma olmadan buz gibi havuza girdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim, dayanıklılığıyla takipçilerini hayrete düşürdü.

Soğuk Su Terapisi: Ergene'nin bu hareketi, son yıllarda popüler olan "cold plunge" (soğuk duş/su terapisi) akımına olan bağlılığını gösterdi.

Doğal Manzara: Lapa lapa kar yağarken havuzda kulaç atan Ergene'nin bu kareleri, kısa sürede binlerce beğeni topladı.

"Donmuyor musun?"

Paylaşımın altına gelen yorumlarda takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medya kullanıcıları; "Biz battaniye altında titriyoruz, Yasemin hanım havuzda", "Bakarken bile dondum" ve "Bu kadarı gerçek bir disiplin işi" şeklinde mesajlar gönderdi.