Yasemin Ergene Eski Eşi İzzet Özilhan'ı Ziyaret Etti mi?

Yasemin Ergene kaza geçiren eski eşi İzzet Özilhan'ı ziyaret etmedi iddialarına yanıt verdi: "18 yıllık çocuklarımın babası, neden gitmeyeyim?"

Yasemin Ergene Eski Eşi İzzet Özilhan'ı Ziyaret Etti mi?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-10-2026 16:02

Yasemin Ergene geçirdiği talihsiz kaza sonrası hastaneye kaldırılan eski eşi İzzet Özilhan'ı ziyaret etmediği yönünde çıkan iddialara ve eleştirilere son noktayı koydu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Etiler'de objektiflere yansıyan ünlü oyuncu basında yer alan haberlere tepki göstererek durumun gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Çocuklarının babasıyla her zaman iletişim halinde olduğunu belirten Ergene'nin samimi açıklamaları magazin kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

Neden Ziyaret Etmeyeyim?

Etiler'de basınının sorularını içtenlikle yanıtlayan Yasemin Ergene eski eşinin yaşadığı sağlık sorununun ardından yanında olmadığını öne süren iddiaları kesin bir dille yalanladı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların bir sadakat ya da samimiyet göstergesi olarak kabul edilmesini eleştiren başarılı isim sitemini şu sözlerle dile getirdi:

"18 yıldır hayatımda olan bir insan çocuklarımın babası. Neden ziyaret etmeyeyim? İlla sosyal medyadan paylaşım mı yapmak lazım? Sürekli görüşüp konuşuyoruz."

 

 

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