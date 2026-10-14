Güller ve Günahlar Ekibinden Anlamlı Farkındalık Pası: Pembe Top Seti Gezdi!

Kanal D ekranlarının her cumartesi akşamı izleyicileri ekrana kilitleyen NGM imzalı sevilen dizisi Güller ve Günahlar bu kez reyting başarısıyla değil toplumsal bir farkındalık projesine verdikleri dev destekle gündeme geldi. Dizide Zeynep karakterine hayat veren güzel ve başarılı oyuncu Cemre Baysel Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında hayata geçirilen geleneksel Pembe Top Sahada projesinin bu yılki ekran yüzü oldu. Dev organizasyon öncesinde dizi setinde ekip arkadaşlarıyla bir araya gelerek dayanışma örneği sergileyen Baysel ve seti pembe topu birbirlerine paslayarak erken tanının hayati önemine dikkat çekti.

Anadolu Efes - Bayern Münih Maçında Sembolik Hava Atışı!

Meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtardığı gerçeğini milyonlara hatırlatmayı hedefleyen Pembe Top Sahada projesi bu yıl da dev bir EuroLeague mücadelesine ev sahipliği yapıyor. Anadolu Efes ile Bayern Münih arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesinde parkeye çıkacak olan Cemre Baysel sembolik hava atışını gerçekleştirerek maçı başlatacak.

Baysel'in elinden havalanacak pembe top, tüm kadınlara düzenli kontrol ve erken tanının önemini bir kez daha hatırlatacak.

Set Ekibinden Dev Dayanışma: Pembe Top Elden Ele Gezdi

Bu anlamlı etkinlik öncesinde dizinin çekim setinde duygu dolu anlar yaşandı. Güller ve Günahlar dizisinin teknik, kostüm, saç ve makyaj ekipleriyle bir araya gelen Cemre Baysel pembe topu mesai arkadaşlarıyla paslaşarak kameralara poz verdi.

Set arkası çalışanlarının da tam kadro destek verdiği bu sembolik paslaşma televizyon dünyasında örnek bir farkındalık hareketi olarak takdir topladı. Her cumartesi saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanan dizinin ekibi bu dayanışmayla izleyicilerinden tam not aldı.