Mahsun J Neden Aniden Bitti? Merak Edilen Gerçek Sonunda Ortaya Çıktı

GAİN dijital içerik platformunda yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Röportaj Adam olarak tanınan fenomen Mahsun Karaca'nın başrolünü üstlendiği absürt komedi türündeki Mahsun J dizisi ani bir kararla ekranlara veda etmişti. İki başarılı sezonun ardından hayranlarını şoke eden bu vedanın perde arkası nihayet aralandı. Dizinin sevilen oyuncularından Yosi Mizrahi katıldığı bir film galasında yöneltilen sorular üzerine projenin neden aniden yayından kaldırıldığını tüm açıklığıyla gözler önüne serdi.

"3. ve 4. Sezon Hazırlıkları Yaparken Final Kararı Aldılar!"

İstanbul'da borç bataklığında yaşayan bir motokuryenin hiç beklemediği bir yeteneğini keşfederek jigolo olma macerasını konu alan Mahsun J cesur dili ve mizahi anlatımıyla kısa sürede platformun en çok izlenen yapımları arasına girmeyi başarmıştı. Yeni sezon için hazırlıkların tam gaz devam ettiği bir dönemde gelen ani final kararı hem ekibi hem de izleyicileri derinden üzmüştü.

Hasip ile Nasip filminin galasında kameraların karşısına geçen ve dizinin bitiş nedenini ilk kez bu kadar net dile getiren Yosi Mizrahi yapım ekibine ve oyunculara iletilen gerekçeyi şu çarpıcı sözlerle aktardı:

"Bize söylenen şey Türk aile yapısını bozuyor dizi dediler. 3. ve 4. sezon hazırlıkları yaparken final kararı aldılar. Yapımcılar daha detaylı biliyorlardı bize söylenen bu."

Mahsun Karaca'dan Veda Mesajı Gelmişti

Dizinin senaryosunda ve başrolünde yer alan Mahsun Karaca da daha önce sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada yeni sezonun gelmeyeceğini duyurmuş ve izleyicilerine şu sözlerle veda etmişti:

"Mahsun J dizisi bitti. Yeni sezon maalesef gelmeyecek. Bugüne kadar izleyen ve destekleyen herkese teşekkürler."

GAİN'in en popüler projelerinden biri olan Mahsun J'nin bu gerekçeyle yayından kaldırılması sosyal medya platformlarında ve dijital içerik dünyasında geniş çaplı bir tartışma başlattı. Absürt komedi türündeki yapımların sınırları ve dijital platformlardaki otokontrol süreçleri magazin gündeminde en çok konuşulan konuların başında yer almaya devam ediyor.