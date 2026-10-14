Bahar Şahin Bodrum'dan Paylaştı: "Tesettür" Sorusu Ünlü Oyuncuyu Çileden Çıkardı!

Bahar Şahin Bodrum tatilinde tesettür sorusu soran takipçisine ateş püskürdü: "Asıl yobazlık farklı olana saygı duymamaktır."

Bahar Şahin Bodrum'dan Paylaştı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-10-2026 16:18

O Hayat Benim, Zalim İstanbul, Gülümse Kaderine ve Aynı Yağmur Altında gibi başarılı yapımlarda canlandırdığı karakterlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç ve güzel oyuncu Bahar Şahin sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla magazin gündemine oturdu. Bodrum'da gerçekleştirdiği tatilinden kareleri takipçileriyle paylaşan güzel oyuncuya gelen bir takipçi mesajı ortalığı karıştırdı. Gelen soru karşısında adeta çileden çıkan ünlü oyuncunun verdiği sert ve anlamlı yanıt sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

"Aşkım Burası Tesettürlüler İçin Sorun Çıkarıyor mu?"

Bodrum tatilinde bikini pozlarını ve keyifli anlarını paylaşan Bahar Şahin'in direkt mesaj kutusuna takipçilerinden sorular yağdı. Bir takipçisinin gönderdiği "Aşkım burası tesettürlüler için sorun çıkarıyor mu Bodrum'un bu konudaki tavrını biliyorsundur" mesajını ekran görüntüsü alarak hikayesinde paylaşan ünlü oyuncu bu tür soruların yoğunluğuna isyan etti.

Soru karşısında duyduğu şaşkınlığı ve kızgınlığı gizlemeyen Şahin "O kadar çok aynı soru gelmiş ki aşırı sinirlendim" diyerek takipçilerine ve otel işletmelerinin yaklaşımına dair sert bir duruş sergiledi.

Biz Bikini Giyiyoruz Diye Kimsenin Rahatsız Olmaya Hakkı Yok!

Ayrımcılığa ve önyargılara karşı adeta ders niteliğinde bir açıklama yapan güzel oyuncu medeniyet ve saygı vurgusu yaptığı metinde şu ifadeleri kullandı:

"Otelde muhafazakar aileler için özel havuzlu villalar da mevcut. Biz bikini giyiyoruz diye kimsenin bizden rahatsız olmaya hakkı olmadığı gibi siz tesettürlüsünüz diye de kimsenin sizden rahatsız olmaya hakkı yok! İnsanları inançlarına veya kıyafetlerine göre ayıran işletmeler medeniyetin değil anlamını kaybetmiş yobazlığın temsilcisidir. Asıl yobazlık tam olarak budur. Medeniyet kendine benzemeyene değil senden farklı olana da saygı duyabilmektir."

 

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