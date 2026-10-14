Berkay ve Özlem Ada Şahin Türkiye'ye Veda Ediyor: Rota Dubai!

Berkay ve Özlem Ada Şahin çifti üçüncü bebekleri Mihre'nin ardından Dubai'ye taşınma kararı aldı. Kızlarının eğitimi için Dubai'ye yerleşiyorlar.

Berkay ve Özlem Ada Şahin Türkiye'ye Veda Ediyor: Rota Dubai!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-10-2026 14:57

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Berkay Şahin ile eşi moda ve yaşam tarzı içerikleriyle tanınan Özlem Ada Şahin özel hayatlarında sürpriz bir kararla magazin gündemine bomba gibi düştü. Üçüncü çocuklarını kucaklarına alarak ailelerini büyüten ünlü çift radikal bir karara imza atarak çocuklarının geleceği ve eğitimi için Dubai'ye taşınma kararı aldı. Özlem Ada Şahin'in sosyal medya hesabından ailece çekilen kareye eklediği "Yeni bölüm" notu ise bu kararı resmen duyurdu.

Üçüncü Kızları Mihre Dünyaya Geldi

2016 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Berkay ve Özlem Ada Şahin çifti 2017 yılında ilk kızları Arya'yı 2019 yılında ise ikinci kızları Zeynep Mira'yı kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz günlerde üçüncü kızları Mihre'nin doğumuyla ebeveynlik heyecanını üçüncü kez yaşayan çift mutluluklarını hastane odasından paylaştıkları ilk kareyle duyurdu.

Özlem Ada Şahin paylaşımında duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Hoş geldin Mihre... Ailemiz üç ayrı kahkaha, üç ayrı sarılma ve üç ayrı mucize anlamına geliyor."

Kızlarının Eğitimi İçin Dubai Planı: 2027'de Taşınıyorlar!

Üçüncü bebeklerinin doğumuyla ailelerini genişleten Şahin çifti çocuklarının geleceğini garanti altına almak ve uluslararası bir eğitim aldırmak amacıyla rota değiştiriyor. Sabah'ın haberine göre kızlarının okul tercihlerini netleştiren ve kayıt süreçlerini onaylatan çift zamanlarının büyük bir kısmını Dubai'de geçirecek.

2027 planları kapsamında hayatlarının odağını Dubai'ye kaydıracak olan Berkay Şahin konser ve sahne çalışmaları için Türkiye ile Dubai arasında mekik dokuyacak. Özlem Ada Şahin'in "Yeni bölüm" notuyla paylaştığı aile fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve destek yorumu aldı.

Benzer Haberler
Osimhen Cephesinde Heyecan ve Korku Bir Arada! Osimhen Cephesinde Heyecan ve Korku Bir Arada!
Tarık Akan’ın Çocukları Yıllar Sonra Bir Arada! Tarık Akan’ın Çocukları Yıllar Sonra Bir Arada!
Mehmet Ali Erbil’in Evliliğine Eski Baldızından Bomba Yorum! Mehmet Ali Erbil’in Evliliğine Eski Baldızından Bomba Yorum!
Eda Ece’nin Ardından Elçin Sangu da Kırmızı Çizgisini Çizdi Eda Ece’nin Ardından Elçin Sangu da Kırmızı Çizgisini Çizdi
Cannes Dönüşü Havalimanında Görüntülendiler: Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem Sevgili mi? Cannes Dönüşü Havalimanında Görüntülendiler: Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem Sevgili mi?
Güller ve Günahlar Ekibinden Anlamlı Farkındalık Pası: Pembe Top Seti Gezdi! Güller ve Günahlar Ekibinden Anlamlı Farkındalık Pası: Pembe Top Seti Gezdi!
ÇOK OKUNANLAR
Daha 17 Dizisinin Yıldızı Ceren Ayruk'tan Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşım!
  • 12-10-2026 12:22

Daha 17 Dizisinin Yıldızı Ceren Ayruk'tan Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşım!

Altı Üstü İstanbul'un Muhteşem Dönüşü: Reyting Listesinde Zirveye Yerleşti!
  • 13-10-2026 11:44

Altı Üstü İstanbul'un Muhteşem Dönüşü: Reyting Listesinde Zirveye Yerleşti!

Tuba Büyüküstün'den Soy Galası Paylaşımı: Duru Güzelliğiyle Sosyal Medyayı Salladı!
  • 09-10-2026 12:56

Tuba Büyüküstün'den Soy Galası Paylaşımı: Duru Güzelliğiyle Sosyal Medyayı Salladı!

Evlat Acısıyla Yıkılan Atilla Taş Tabuta Sarılıp Hıçkıra Hıçkıra Ağladı
  • 09-10-2026 15:48

Evlat Acısıyla Yıkılan Atilla Taş Tabuta Sarılıp Hıçkıra Hıçkıra Ağladı

Rol Arkadaşı Kaan Çakır ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Yüsra Geyik Sessizliğini Bozdu
  • 09-10-2026 10:39

Rol Arkadaşı Kaan Çakır ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Yüsra Geyik Sessizliğini Bozdu