Berkay ve Özlem Ada Şahin Türkiye'ye Veda Ediyor: Rota Dubai!

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Berkay Şahin ile eşi moda ve yaşam tarzı içerikleriyle tanınan Özlem Ada Şahin özel hayatlarında sürpriz bir kararla magazin gündemine bomba gibi düştü. Üçüncü çocuklarını kucaklarına alarak ailelerini büyüten ünlü çift radikal bir karara imza atarak çocuklarının geleceği ve eğitimi için Dubai'ye taşınma kararı aldı. Özlem Ada Şahin'in sosyal medya hesabından ailece çekilen kareye eklediği "Yeni bölüm" notu ise bu kararı resmen duyurdu.

Üçüncü Kızları Mihre Dünyaya Geldi

2016 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Berkay ve Özlem Ada Şahin çifti 2017 yılında ilk kızları Arya'yı 2019 yılında ise ikinci kızları Zeynep Mira'yı kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz günlerde üçüncü kızları Mihre'nin doğumuyla ebeveynlik heyecanını üçüncü kez yaşayan çift mutluluklarını hastane odasından paylaştıkları ilk kareyle duyurdu.

Özlem Ada Şahin paylaşımında duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Hoş geldin Mihre... Ailemiz üç ayrı kahkaha, üç ayrı sarılma ve üç ayrı mucize anlamına geliyor."

Kızlarının Eğitimi İçin Dubai Planı: 2027'de Taşınıyorlar!

Üçüncü bebeklerinin doğumuyla ailelerini genişleten Şahin çifti çocuklarının geleceğini garanti altına almak ve uluslararası bir eğitim aldırmak amacıyla rota değiştiriyor. Sabah'ın haberine göre kızlarının okul tercihlerini netleştiren ve kayıt süreçlerini onaylatan çift zamanlarının büyük bir kısmını Dubai'de geçirecek.

2027 planları kapsamında hayatlarının odağını Dubai'ye kaydıracak olan Berkay Şahin konser ve sahne çalışmaları için Türkiye ile Dubai arasında mekik dokuyacak. Özlem Ada Şahin'in "Yeni bölüm" notuyla paylaştığı aile fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve destek yorumu aldı.