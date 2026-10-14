Hülya Avşar'lı Kanlı Nigar Müzikali Geliyor! Dev Kadroya Bomba İsimler Dahil Oldu

Türk tiyatrosunun ve edebiyatının ölümsüz klasiklerinden biri olan Sadık Şendil imzalı Kanlı Nigar çağdaş bir sahne prodüksiyonu ve görkemli bir müzikal formatıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Odd Entertainment bünyesinde, yapımcı Onurcan Taş liderliğinde hayata geçirilen projede Hülya Avşar, Altan Erkekli ve Murat Dalkılıç başrolleri paylaşırken kadroya dahil olan yeni ve iddialı isimler tiyatro ile magazin dünyasını heyecanlandırdı. Eserin renkli ve mizahi dünyasını modern bir yorumla sahneye taşıyacak olan Kanlı Nigar Müzikali için geri sayım başlarken okuma provalarının tarihi de netleşti.

Yıldızlar Geçidi: Hülya Avşar, Altan Erkekli ve Murat Dalkılıç Aynı Sahnede!

Yönetmen koltuğunda usta tiyatrocu Fatih Dokgöz'ün oturacağı müzikalde başrollerin hayat vereceği karakterler de kesinleşti. Türk sineması ve sahnelerin efsane ismi Hülya Avşar ikonik karakter Nigar rolüyle seyirciyi büyümeye hazırlanırken usta aktör Altan Erkekli Ağa Efendi, ünlü popçu ve oyuncu Murat Dalkılıç ise Narçın karakteriyle sahnede devleşecek.

Görsel şölen ve müzikal bir ziyafet sunmayı hedefleyen yapım geleneksel Türk tiyatrosunun motiflerini çağdaş sahne teknolojileri ve özgün koreografilerle harmanlayacak.

Müzikal Kadrosuna Şampiyonlar Ligi Takviyesi!

Sadık Şendil'in eserindeki renkli tipleri canlandıracak genişletilmiş oyuncu kadrosu da basına açıklandı. Birbirinden yetenekli ve sevilen isimlerin buluştuğu müzikalin kadrosunda şu isimler yer alıyor: Başak Parlak (Nadide), Ünal Yeter (Abdi), Ayşe Kırca (Bedide), Bülend Çolak (İstinyeli), Ömür Arpacı (Laz), Veysel Diker (Acem), Yelda Alp (Kısmet).

Dev kadronun bir araya geleceği ilk büyük okuma provası yarın gerçekleştirilecek. Provaların ardından sahneye iniş takviminin ve prömiyer tarihinin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.