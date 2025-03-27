Yasemin Allen “Arka Sokaklar”a Katıldı, Yeni Rolü Merakla Bekleniyor!

Yasemin Allen, Arka Sokaklar dizisine katıldı! Aksiyon sahnelerindeki performansı ve sürpriz polis rolüyle izleyicileri ekrana kilitleyecek.

Yasemin Allen “Arka Sokaklar”a Katıldı, Yeni Rolü Merakla Bekleniyor!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 27-03-2025 17:02

Kanal D'nin 700 bölümünü geride bırakan ve izleyicisini her hafta ekran başına toplamaya devam eden fenomen dizi “Arka Sokaklar”a Yasemin Allen katılıyor. D Media imzalı dizi, 19. sezonunda da büyük bir beğeniyle izleniyor ve 20. sezon için de umut veriyor. Arka Sokaklar, güçlü oyuncu kadrosu ve aksiyon dolu hikayesiyle ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olmaya devam ediyor.

Yeni Transfer: Yasemin Allen

Dizinin kadrosuna katılan Yasemin Allen, aksiyon sahnelerindeki başarılı performansıyla tanınıyor. Arka Sokaklar’ın yeni sezonunda sürpriz bir polis rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak olan Allen, bu rolüyle büyük merak uyandırdı. Sosyal medyada diziye dahil olacağına dair kulislerde pek çok konuşma dönüyor. Güzelliği ve oyunculuk yeteneğiyle her projede adından söz ettiren Allen’ın Arka Sokaklar’daki rolü büyük bir heyecanla bekleniyor.

“Arka Sokaklar”a Katkı Sağlayacak Yeni İsim

Yasemin Allen, Arka Sokaklar’ın dinamik kadrosuna katılacak ve dizinin izleyicilerini daha da heyecanlandıracak gibi görünüyor. Aksiyon, dram ve gerilim dolu hikayelerdeki başarılı performansıyla öne çıkan Allen’ın, yeni rolüyle büyük bir çıkış yapması bekleniyor.

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