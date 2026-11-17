Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran ve altı sezon boyunca reytingleri altüst eden Yasak Elma dizisi yepyeni bir versiyonla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Magazin ve televizyon kulislerinde günün en çok konuşulan gelişmesi olan bu projede başrol için Türk dizilerinin aranan yüzü Birce Akalay ile anlaşıldı.

Yeni Adı Yasak Elma's Olabilir

Fatih Aksoy'un patronu olduğu Medyapım imzasıyla NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan projenin hazırlıkları tüm hızıyla sürerken dizinin geçici kod adının Mavi Orkide olduğu açıklandı. İsimde son dakikada bir değişiklik yapılmazsa yapımın Yasak Elma's adıyla ekrana gelmesi planlanıyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda orijinal Yasak Elma projelerinde de imzası bulunan başarılı isim Neslihan Yeşilyurt oturacak. Senaryosunu ise yine fenomen dizinin yaratıcı kalemleri Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alıyor.

Birce Akalay Peri Karakterine Hayat Verecek

Sezon başından bu yana pek çok farklı projeden teklif alan ve titizlikle senaryo inceleyen Birce Akalay tercihini Yasak Elma's dizisinden yana kullandı. Yeni yılda izleyici karşısına çıkması beklenen dizide Akalay Peri karakterini canlandıracak.

Hikayeye göre lüks yaşamı bir anda altüst olan ve maddi imkânlarını kaybeden Peri çareyi yoksul bir semtte iki kızıyla birlikte yaşayan ablasının yanına sığınmakta bulacak. Zenginlik ile yoksulluğun karşı karşıya geleceği entrika ve dram dolu bu yeni hikaye şimdiden büyük bir merak uyandırdı.