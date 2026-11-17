Genç kuşağın iki parlayan yıldızı Nilsu Berfin Aktaş ve Oktay Çubuk'u aynı projede buluşturan Bazı Aşklar Yarım Kalır filminin çekimleri başladı. Gençlik dramı türündeki yapımın senaryosunu Seçil Çömlekçi kaleme alırken, yönetmen koltuğunda başarılı isim Ekin Pandır oturuyor. Filmevi Yapım ve Netvizyon ortaklığında hayata geçirilen proje güçlü kadrosu ve duygusal hikayesiyle şimdiden sinemaseverlerin radarına girdi.

Usta İsimler ve Genç Yıldızlar Aynı Kadroda

Filmde deneyimli ustalar ile genç yetenekler bir araya geliyor. Nilsu Berfin Aktaş(Ela), Oktay Çubuk (Ayaz), Sinan Tuzcu, Melis Kızılaslan, Hülya Darcan, Cem Cücenoğlu gibi oyunculardan oluşan güçlü kadro dikkat çekiyor.

Yarım Kalan Hayallerin Hikayesi

Duygusal derinliği yüksek bir anlatı sunmayı hedefleyen Bazı Aşklar Yarım Kalır aşk, kayıp, kuşaklar arası aile bağları ve yarım kalan hayaller ekseninde şekilleniyor. Film geçmişten gelen derin izlerle yüzleşmek zorunda kalan genç karakterlerin kendi hayat hikayelerini yeniden yazma mücadelesini beyaz perdeye taşıyacak. Setten gelecek ilk karelerin heyecanla beklendiği yapım çekimlerin tamamlanmasının ardından çok yakında izleyiciyle buluşacak.