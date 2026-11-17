Sakin üslubu ve iştah açıcı yemek tarifleriyle sosyal medyada milyonların sevgisini kazanan içerik üreticisi Sena Bostancı özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündeme geldi. İTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu olan ve eski milli sporcu kimliğiyle de tanınan Bostancı lise aşkı Alican Bostancı ile birlikte bekledikleri kız bebeklerine verecekleri ismi takipçileriyle paylaştı.

Zorlu Kaybın Ardından Gelen Muzice

Eşi Alican Bostancı ile çektiği doğal ve samimi videolarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sena Bostancı Temmuz 2025'te büyük bir üzüntü yaşamıştı. İlk hamileliğinde 10 haftalık bebeğini kaybeden ünlü fenomen o dönem Instagram ve TikTok hesaplarından yaptığı duygusal paylaşımla takipçilerini hüzne boğmuştu.

Acı kaybın ardından yeniden hamilelik müjdesi veren Bostancı düzenledikleri sade bir cinsiyet partisiyle kız bebek beklediklerini duyurmuştu. Bebeğine "gökkuşağı bebeğimiz" sözleriyle seslenen içerik üreticisi yaşadığı büyük özlemi "Ruhen ve bedenen sağlıkla, sıhhatle gel gökkuşağı bebeğimiz sana çok hasrettik" ifadeleriyle dile getirmişti.

Kızının İsmi Turkuaz Olacak

Doğum için gün sayan Sena Bostancı son olarak minik kızına vereceği isimle sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Çiftin kızlarına Turkuaz adını vereceği öğrenildi.

Sıra dışı ve zarif seçimiyle dikkat çeken ismin anlamı ise 1Türk mavisi, Türk'e has Türk'ten gelen, Türk taşı" olarak aktarıldı. Takipçileri hem kültürel derinliği hem de taşıdığı anlam nedeniyle Turkuaz ismine binlerce tebrik ve beğeni mesajı gönderdi.