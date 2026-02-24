Yasak Aşk İddiası Mahkemelik Oldu! Aydın Erdem ve Dolunay Soysert Aynı Evde mi?

İş ve sanat dünyasını sarsan bir yasak aşk iddiası yargıya taşındı. KONDA Araştırma ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdem'in, ünlü oyuncu Dolunay Soysert ile birlikte yaşadığı iddiasıyla eşi Beyhan T. tarafından boşanma davası açıldı. Davada talep edilen tazminat miktarı ise dudak uçuklattı.

"Ünlü Oyuncunun Evinde Yaşıyorlar"

İstanbul 4. Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, 2006 yılından bu yana evli olan ve iki çocukları bulunan çiftin arasındaki iplerin "sadakatsizlik" nedeniyle koptuğu belirtildi. Beyhan T.’nin avukatı aracılığıyla verdiği dilekçede şu çarpıcı detay yer aldı:

"Davalı Aydın Erdem, güncel olarak Dolunay Soysert isimli kadın ile Arnavutköy’de bulunan evde birlikte yaşamaktadır."

Ayrıca ikilinin hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok kez birlikte tatile çıktıkları ve aynı otellerde konakladıkları iddia edildi.

"Para Göndermeyeceğim, Ben Tatildeyim!"

Dilekçede yer alan iddialar sadece sadakatsizlikle sınırlı kalmadı. Aydın Erdem’in ailesine tatilde olduğunu söyleyerek ihtiyaçlar için para göndermediği öne sürüldü:

"Davalı Aydın Erdem, ailesine 4 ve 13 Ağustos tarihleri arasında tatilde olacağını belirtmiştir. Aile konutunun ve müşterek çocukların ihtiyaçları talep edildiğinde, Güney Fransa’dan elinde içki kadehiyle fotoğraf paylaşarak, 'Para göndermeyeceğim, ben tatildeyim, konularını sen çöz' demiş. Evin nafakasını ünlü sevgilisiyle harcayarak müvekkilini engellemiştir."

50 Milyon TL Maddi ve Manevi Tazminat

Beyhan T., yaşadığı manevi çöküntü ve travmaların karşılığı olarak Aydın Erdem’den toplam 50 milyon TL tazminat talep etti. Dilekçede ayrıca şu talepler yer aldı: