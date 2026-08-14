Mabel Matiz'in Ha Leylim Klibine Erişim Engeli Kararı

Pop müzik icracısı Mabel Matiz’in dijital platformlarda dinleyicilerle buluşturduğu “Ha Leylim” adlı şarkısının sözleri ve video klibi hakkındaki soruşturmada yeni bir gelişme meydana geldi. Şarkının sözleri ve görsel anlatımı sebebiyle başlatılan adli soruşturmanın hemen sonrasında yetkili merciler klibe erişim engeli getirilmesi yönünde resmi karar aldı. Türkiye'deki internet engellemelerini ve mahkeme süreçlerini kayıt altına alan EngelliWeb platformunun paylaştığı bilgilere göre video içeriğine yönelik resmi engelleme kararı sisteme işlendi. Küresel video ağı YouTube ise alınan bu erişim kısıtlamasını henüz Türkiye sınırları içindeki kullanıcılar için fiilen devreye sokmadı. Video klip platform üzerindeki erişilebilir durumunu şimdilik koruyor.

Başsavcılık Resen Soruşturma Başlatmıştı

Söz konusu süreç İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın eser hakkında resen inceleme başlatmasıyla kamuoyunun gündemine oturmuştu. Savcılık makamı klip ve şarkı metni üzerine adli mekanizmayı çalıştırdı. Başsavcılık tarafından paylaşılan resmi bilgilendirme metninde şarkıya ait video klibin sözleri ile birlikte görsel yapısının 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçu kapsamında kaldığı vurgulandı. Yargı yetkilileri incelemelerin sürdüğünü kamuoyuna bildirdi.

Hukuki Sürecin Seyri

Hakkında adli soruşturma açılması ve erişim engeli getirilmesi sanatçıya isnat edilen suçun işlendiğinin kesinleştiği anlamına gelmiyor. Hukukçular, savcılık makamının hazırlayacağı nihai rapor doğrultusunda iddianame düzenlenip düzenlenmeyeceğinin belirleneceğini ifade ediyor. Dijital müzik ve video yayıncılığı dinamiklerini doğrudan ilgilendiren bu hukuki karar kültür sanat sektöründeki içerik denetimi sınırlarını da yeniden gündeme taşıdı. Küresel video platformu YouTube yönetiminin mahkeme tebligatının ardından Türkiye'den erişimi tamamen durdurup durdurmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.