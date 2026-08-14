Gökhan Özen ve Naz Canbaz Evlendi: Nikahtan İlk Fotoğraflar

Türk pop müziğinin üretken isimlerinden Gökhan Özen bir süredir birlikte olduğu Naz Canbaz ile hayatını birleştirdi. Özel yaşamını uzun süredir basından ve gözlerden uzak tutmayı seçen 46 yaşındaki sanatçı sessiz sedasız kıyılan nikahın ardından ilk kareleri takipçileriyle paylaştı. Çiftin nikah merasiminden yansıyan fotoğraflar dijital platformlarda kısa sürede yoğun etkileşim aldı.

Haziran Ayındaki Nişanın Ardından Nikah Masası

Çift evlilik yolundaki ilk resmi adımı haziran ayının son günlerinde atmıştı. Sevgilisine romantik bir evlilik teklifinde bulunan Özen, Naz Canbaz'dan aldığı "Evet" yanıtının ardından tektaş yüzük görselini "Resmen nişanlandı" notuyla yayınlamıştı. O dönem yaptığı paylaşımda "Bu yüzük bir yüzükten fazlası... Bir söz, bir ömür..." ifadelerine yer veren başarılı müzisyen nişan sürecini aile arasında organize edilen sade bir törenle tamamlamıştı. İkili aradan geçen kısa zaman diliminin ardından bu birlikteliği resmiyete dökerek nikah masasına oturdu.

Şirket Çalışanı Olduğunu Açıklamıştı

Ünlü şarkıcı özel hayatına dair detayları geçtiğimiz yılın eylül ayında yaptığı paylaşımla ilk kez kamuoyuna duyurmuştu. Kız arkadaşıyla yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabına yükleyen sanatçı hakkında çıkan spekülasyonların önüne geçmek amacıyla net açıklamalarda bulunmuştu. Naz Canbaz'ın kendi müzik yapım şirketinde sosyal medya yöneticisi olarak görev yaptığını belirten popçu, yabancı kökenli olduğuna dair basında yer alan iddiaları yalanlamıştı. İlişkilerini kameralardan uzak tutarak yaşamayı prensip edinen çift bu duruşlarını düğün gününe kadar titizlikle korudu.

Pop Müziğe Damga Vuran Şarkılar

Müzik kariyerine "Aramazsan Arama", "Duman Gözlüm", "Budala", "Tabir-i Caizse" ve "Dayanamam" gibi liste başı hit parçalar sığdıran Gökhan Özen son dönemde hem sahne çalışmalarını hem stüdyo kayıtlarını aralıksız sürdürüyor. Nikahtan paylaşılan kareler sanatçının sadık dinleyici kitlesi tarafından samimi yorumlarla karşılandı.