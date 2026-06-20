Yaş Sadece Bir Sayı! 77 Yaşındaki Semiramis Pekkan'ın Olay Yaratan Deniz Pozları!

Türk pop müziğinin ve sinemasının efsane isimlerinden tarzı ve zarafetiyle her dönem adından söz ettiren Semiramis Pekkan sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla bir kez daha ezber bozdu. İlerleyen yaşına rağmen fit görüntüsü, enerjisi ve yaşama sevinciyle her zaman genç nesle taş çıkaran usta sanatçı denizin tadını çıkardığı anları takipçilerinin beğenisine sundu. 77 yaşındaki Pekkan'ın neşeli ve iddialı tatil pozları kısa sürede dijital dünyanın en çok konuşulan başlığı haline geldi.

Yıllar Ona Uğramıyor

77 yaşındaki Semiramis Pekkan, denizin tadını çıkardığı anları paylaştı. pic.twitter.com/WHrpAgFtXh — Populicc (@populicc) June 20, 2026

Mavi suların içinde doğal güzelliği ve ikonik tarzıyla objektif karşısına geçen Semiramis Pekkan adeta yıllara meydan okudu. Sağlıklı yaşam tarzı ve yogaya olan tutkusuyla bilinen usta sanatçının denizin içinde adeta bir genç kız edasıyla eğlendiği anlar kameralara yansıdı. Pekkan'ın bu hayat dolu ve enerjik tavırları takipçilerine büyük bir motivasyon kaynağı oldu.

Sosyal Medyada Beğeni ve Övgü Yağmuru

Güzel sanatçının Instagram hesabından yayınladığı tatil videosu yüklenir yüklenmez binlerce beğeni ve yorum aldı. Hem sanat dünyasından dostları hem de sadık hayranları bu göz kamaştırıcı anların altına övgü dolu mesajlar yağdırdı.

Sosyal medya kullanıcıları ünlü ismin paylaşımının altına; "Gerçek bir asalet örneği", "77 yaşında olduğuna kimse inanamaz", "Zamana meydan okumanın formülünü bulmuş", "Harika bir enerji harika bir duruş" şeklinde binlerce yorum bıraktı.

Ablası Süperstar Ajda Pekkan gibi genetik mucizesi ve kusursuz bakımıyla dikkat çeken Semiramis Pekkan bu son paylaşımıyla plaj modasının ve asilliğin yaşının olmadığını bir kez daha tüm Türkiye'ye kanıtlamış oldu.