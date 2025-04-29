“Yarın akşam müzik dolu nostaljik bir yolculuğa çıkıyoruz”

30 seneyi aşkın süredir, şarkıları ve sahne performansı ile beğeni toplayan Kaan Öztürk’ün hazırladığı ve canlı orkestrası ile sunacağı “Büyüdüğümüz Şarkılar” yarın akşam Duru Tiyatro Water Garden’da prömiyer yapacak.  İzleyiciler, çocukluğumuza damga vuran unutulmaz sanatçıların bilinmeyen hayat hikayelerine tanık olacak, şarkılarına eşlik edecek, kostümler, taklitler ve skeçler ile dolu dolu bir gece yaşayacak.

“Yarın akşam müzik dolu nostaljik bir yolculuğa çıkıyoruz”
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 29-04-2025 12:38

Bildiğimiz şarkıcıların bilmediğimiz hikayeleri

Barış Manço, Cem Karaca, Tanju Okan, Sezen Aksu, Zeki Müren, Ajda Pekkan, MFÖ, Edip Akbayram, Müslüm Gürses ve Fikret Kızılok ve daha pek çok efsane ismi konu alacağız.

Ayrıca Eurovision özel bölümü ve dönemin unutulmaz reklam kuşağı da geceye ayrı bir renk katacak.

Her oyunda konuk sanatçı olarak farklı bir ismi ağırlayacağız, prömiyerde Onur Mete konuk sanatçı olarak bizlerle olacak.
Eğer “o zamanları” düşününce yüzünüzde bir tebessüm beliriyorsa bu geceyi kaçırmayın.

Biletler için Duru Tiyatro ve Biletix internet sitelerinden “Büyüdüğümüz Şarkılar” başlığıyla bilgi alabilirsiniz.