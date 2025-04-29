“Yarın akşam müzik dolu nostaljik bir yolculuğa çıkıyoruz”

Bildiğimiz şarkıcıların bilmediğimiz hikayeleri



Barış Manço, Cem Karaca, Tanju Okan, Sezen Aksu, Zeki Müren, Ajda Pekkan, MFÖ, Edip Akbayram, Müslüm Gürses ve Fikret Kızılok ve daha pek çok efsane ismi konu alacağız.



Ayrıca Eurovision özel bölümü ve dönemin unutulmaz reklam kuşağı da geceye ayrı bir renk katacak.



Her oyunda konuk sanatçı olarak farklı bir ismi ağırlayacağız, prömiyerde Onur Mete konuk sanatçı olarak bizlerle olacak.

Eğer “o zamanları” düşününce yüzünüzde bir tebessüm beliriyorsa bu geceyi kaçırmayın.



Biletler için Duru Tiyatro ve Biletix internet sitelerinden “Büyüdüğümüz Şarkılar” başlığıyla bilgi alabilirsiniz.