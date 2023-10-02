Yarın 09.05'te A101'e Giden O Ürünleri Bedavaya Alıyor! İşte A101 Yeni İNDİRİM Kataloğu

Senelerdir her hafta Perşembe gününü indirim günü ilan eden A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 28 Eylül indirimli ürünler listesindeki ürünler bir hayli dikkat çekmekte. Her hafta Perşembe günü başlayan A101 indirimli ürünler kataloğundaki ürünler bir sonraki Perşembeye kadar raflarda kalmaya devam ediyor.

Zor günlerden geçen vatandaşın alışveriş keyfini yükselten A101 her hafta perşembe günü indirim kataloğu ile tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. A101 28 Eylül 2023 indirim kataloğu Eylül ayının son Aldın Aldın kampanyası olarak müşterinin karşısına çıkarken, Özellikle de teknoloji ürünlerinin dikkat çektiği katalogda mutfak ürünleri, züccaciye ürünleri gibi pek çok ürün, indirimli fiyatla vatandaşa sunuluyor.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 28 Eylül 2023 aktüel ürünler listesi merakla araştırılıyor. Ülkenin en çok ziyaret edilen zincir marketlerinden olan A101 ekim ayının ilk perşembe gününe kadar devam edecek olan indirim listesini yayınlamış bulunuyor. 28 Eylül itibari ile raflarda bulunan indirimli ürünler listesi vatandaşın büyük ilgisini çekiyor. Geniş ürün yelpazesi ile birlikte müşterilere en uygun fiyatı sunan A101 tüketici için tüm cazip kampanyaları hafta hafta sunuyor. Gıdadan, temizliğe, beyaz eşyadan, elektronik eşyaya kadar yüzlerce indirimli ürün A101 aktüel kataloğunda yer alıyor.

A101 28 Eylül indirimli ürünler listesinde dikkat çeken ürün elektrikli Mopet olurken hem fiyatıyla hem de özellikleri ile tercih sebebi oluyor. Volta Youde elektrikli Mopet 27.990 TL fiyatı ile satışa sunulmuş bulunuyor. A101 indirim kataloğunda dikkat çeken diğer bir ürün ise İkinci Sayfa ürünleri olmakta. Televizyon modelleri A101 aktüel kataloğunda uygun fiyatlarda yer alıyor. Teknoloji severlerin ilgisini çeken diğer ürünler ise A101 aktüel kataloğunun 3. sayfasında yer alıyor. Özellikle de cep telefonları, harici diskler ve Power Bank gibi ürünler A101 aktüel ürünler kataloğunu dikkat çekici ürünleri arasında yer alıyor.

A101 28 Eylül indirim kataloğunun yeni sayfasında küçük, büyük elektrikli ev aletleri ile birlikte Beyaz eşyalarda dikkat çekiyor. Arzum markalı ürünler A101 aktüel kataloğunun 5. sayfasında yer arıyor. Temel bakım ürünleri arasında saç ve sakal düzeltme makinesi ile birlikte saç kurutma makinesi, erkek bakım seti ürünleri a101'de uygun fiyatlarla satışa sunulmuş bulunuyor. Tekstil bölümünde ise nevresim takımları, yatak örtüleri, yorganlar, battaniyeler alezler yer alıyor. A101 28 Eylül 2023 indirim kataloğunu son sayfasında yer alan ürünler ise mutfak ve banyo ihtiyaçları olarak biliniyor. Gıda ürünleri tuvalet kağıdı şampuan sıvı yağ gibi birçok ürün a101'de uygun fiyatlarla müşteriye sunuluyor