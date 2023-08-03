Yargı’nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu baba mı oluyor? Eşi Burcu Denizer’in paylaşımı dikkat çekti

Son dönemlerin sevilen dizisi Yargı'da başarılı bir performans sergileyen Kaan Urgancıoğlu'nun Ilgaz karakteri, izleyiciler tarafından büyük beğeni toplamıştı. Ancak, oyuncunun özel hayatı da medyanın ve hayranların dikkatini çekmeye devam ediyor. Urgancıoğlu'nun, başarılı oyuncu Burcu Denizer ile birlikteliği, romantizm dolu anılarla dolu.

Haziran ayındaki evlilikleriyle mutlu bir evliliğin kapılarını aralayan çiftin, şimdi de anne baba olma yolunda ilerlediği iddiaları, hayranlar arasında büyük bir heyecan uyandırdı. Burcu Denizer'in sosyal medya hesabında paylaştığı not, "Anne olmak sana çok yakışacak" ifadeleriyle doluydu ve bu da hamilelik iddialarının hızla yayılmasına sebep oldu.